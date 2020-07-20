Получить компенсацию за расходы на дезинфекцию подъездов могут УК

На федеральном уровне на небольшие управляющие организации распространяются меры поддержки, направленные на малые и средние предприятия.

Все УК при уборке подъездов используют моющие дезинфицирующие средства

Управляющие организации могут получить помощь для компенсации расходов на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора как на федеральном уровне, так и на региональном уровнях. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Министр рассказал, что на федеральном уровне на небольшие управляющие организации распространяются меры поддержки, направленные на малые и средние предприятия.

«Каждый субъект принимал решение сам, исходя из ситуации, как ему нагружать УК и в зависимости от этого определялись объемы и формы поддержки: где-то деньгами, где-то дезинфицирующим раствором», — отметил Якушев.

Кроме того, по его словам, все небольшие управляющие организации имеют право на пакет мер поддержки для МСП, утвержденный правительством.

Источник: pnp.ru