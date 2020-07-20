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Получить компенсацию за расходы на дезинфекцию подъездов могут УК

22:41 20.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На федеральном уровне на небольшие управляющие организации распространяются меры поддержки, направленные на малые и средние предприятия.

Получить компенсацию за расходы на дезинфекцию подъездов могут УК
Все УК при уборке подъездов используют моющие дезинфицирующие средства

Управляющие организации могут получить помощь для компенсации расходов на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора как на федеральном уровне, так и на региональном уровнях. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Министр рассказал, что на федеральном уровне на небольшие управляющие организации распространяются меры поддержки, направленные на малые и средние предприятия.

«Каждый субъект принимал решение сам, исходя из ситуации, как ему нагружать УК и в зависимости от этого определялись объемы и формы поддержки: где-то деньгами, где-то дезинфицирующим раствором», — отметил Якушев.

Кроме того, по его словам, все небольшие управляющие организации имеют право на пакет мер поддержки для МСП, утвержденный правительством.

Источник: pnp.ru

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От редакции

Как часто дезинфицируют ваш подъезд?

Аноним, 20 июля 2020 23:01
Хоть бы раз продезинфицировали.

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