Доступ к вакцине от коронавируса был уже с апреля у российской элиты, заявляют источники

В России завершаются испытания вакцины Центра Гамалеи в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Минобороны, которое принимало участие в испытаниях, сообщило о выявлении антител к коронавирусу.

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У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи, сообщили источники Bloomberg. Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Самому Bloomberg удалось найти подтверждение этому у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.

Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них были высокая температура и мышечные боли. Другие рассказали, что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.

Bloomberg утверждает, что доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», но в компаниях от комментариев отказались. Связаться с Центром Гамалеи агентству не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из Администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Напомним, в России завершаются испытания вакцины Центра Гамалеи в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Минобороны, которое принимало участие в испытаниях, сообщило о выявлении антител к коронавирусу.

Источник: bloomberg.com