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5 940 человек заразились COVID-19 за сутки в России. Общее число заболевших — 777 486 человек на 20 июля

16:26 20.07.2020 Фото: pixabay.com
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За последние сутки умерли 85 человек (всего — 12 427), по выздоровлению выписаны 3 258 человек (всего — 553 602).

5 940 человек заразились COVID 19 за сутки в России. Общее число заболевших 777 486 человек на 20 июля
Ситуация c Covid-19 меняется

5 940 новых случая коронавируса выявлено в 85 регионах России, сообщает центральный штаб.

Общее число заболевших — 777 486 человека.

Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах:

Москва — 578
Ханты-Мансийский АО — 236
Свердловская область — 234
Санкт-Петербург — 195
Нижегородская область — 191

Субъекты с самыми низкими темпами прироста за сутки — Москва, Московская область и Еврейская АО (0,2%).

За последние сутки умерли 85 человек (всего — 12 427), по выздоровлению выписаны 3 258 человек (всего — 553 602).

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