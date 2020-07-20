5 940 человек заразились COVID-19 за сутки в России. Общее число заболевших — 777 486 человек на 20 июля

За последние сутки умерли 85 человек (всего — 12 427), по выздоровлению выписаны 3 258 человек (всего — 553 602).

Ситуация c Covid-19 меняется 5 940 новых случая коронавируса выявлено в 85 регионах России, сообщает центральный штаб. Общее число заболевших — 777 486 человека. Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах:



Ханты-Мансийский АО — 236

Свердловская область — 234

Санкт-Петербург — 195

Нижегородская область — 191 Москва — 578Ханты-Мансийский АО — 236Свердловская область — 234Санкт-Петербург — 195Нижегородская область — 191 Субъекты с самыми низкими темпами прироста за сутки — Москва, Московская область и Еврейская АО (0,2%). За последние сутки умерли 85 человек (всего — 12 427), по выздоровлению выписаны 3 258 человек (всего — 553 602).

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