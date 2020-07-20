5 940 человек заразились COVID-19 за сутки в России. Общее число заболевших — 777 486 человек на 20 июля

5 940 новых случая коронавируса выявлено в 85 регионах России, сообщает центральный штаб.
Общее число заболевших — 777 486 человека.
Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах:
Ханты-Мансийский АО — 236
Свердловская область — 234
Санкт-Петербург — 195
Нижегородская область — 191
Субъекты с самыми низкими темпами прироста за сутки — Москва, Московская область и Еврейская АО (0,2%).
За последние сутки умерли 85 человек (всего — 12 427), по выздоровлению выписаны 3 258 человек (всего — 553 602).