Сколько новорожденных умерли в 2019 году в Новосибирской области?

За последние четыре года у нас уровень младенческой смертности уменьшился на 25%, что является очень существенным показателем. Дети, родившиеся с экстремально низкой массой тела, получают всю необходимую помощь, заявляют специалисты.

Уровень младенческой смертности в регионе снизился на четверть за 4 года

В Новосибирской области продолжает снижаться младенческая смертность – это стало возможным за счет внедрения уникальных высокотехнологичных разработок в сфере неонатологии. Высокотехнологичная медицинская помощь недоношенным детям с активной прогрессирующей ретинопатией, работа кабинетов катамнестического наблюдения за детьми, рожденными раньше срока, квалифицированная стационарная и амбулаторная помощь – работа неонатологической службы Новосибирской области была представлена 20 июля в ходе пресс-тура на примере ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №4 им. В.С. Гераськова».

«Неонатологическая служба – одно из главных направлений в системе здравоохранения Новосибирской области, ведь здесь формируется основа будущего здоровья детей. Министерство здравоохранения проводит непрерывную работу по развитию этого вектора, и надо отметить, что за последние четыре года у нас уровень младенческой смертности уменьшился на 25%, что является очень существенным показателем. Дети, родившиеся с экстремально низкой массой тела, получают всю необходимую помощь, нет необходимости везти их на лечение в другой регион. Мы располагаем всеми необходимыми возможностями для этого», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

На базе ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №4 им. В.С. Гераськова» недоношенным детям с активной прогрессирующей ретинопатией оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь (лазерная коагуляция сетчатки). Ретинопатия недоношенных – тяжелое заболевание, связанное с нарушением развития сосудистой системы сетчатки. На сегодняшний день это одна из главных причин, которая может привести к необратимой потере зрения у детей раннего возраста.

В 2017 году учреждение получило финансирование, на которое было приобретено оборудование для проведения лазерной коагуляции сетчатки. В частности, ретинальная педиатрическая камера дает возможность выявить заболевания на 1-2 недели раньше, чем при визуальном осмотре. Стоит отметить, что в больнице работает врач-офтальмолог Светлана Александрова, которая вошла в тройку лучших врачей-офтальмологов страны.

С 2020 года в Новосибирской области работают кабинеты катамнестического наблюдения за детьми, рожденными раньше срока и перенесшими критические состояния в периоде новорожденности – на базе ДГКБ №4 и областной больницы. Как отметила главный врач ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №4 им. В.С. Гераськова» Наталья Века, катамнестическое наблюдение является наиболее эффективной формой организации медицинской помощи детям с врожденной и перинатальной патологией. Главная задача катамнестического наблюдения – профилактика заболеваний, которые могут развиться у детей из группы риска, а также уменьшение степени отдаленных последствий врожденной и перинатальной патологии и снижение вероятности инвалидизации.

В кабинете сосредоточены все необходимые специалисты: нефролог, эндокринолог, невролог, офтальмолог и др. Врач-педиатр формирует индивидуальный план наблюдения ребенка. При этом установлена связь со всеми поликлиническими учреждениями региона.

Основными задачами кабинета работы катамнеза являются: динамическое наблюдение за глубоко недоношенными детьми; продолжение комплекса медико-реабилитационных мероприятий; разработка индивидуальных комплексных программ лечебно-коррекционных мероприятий по реабилитации, а также пропаганда и поддержка грудного вскармливания, как наиболее физиологичного и важного компонента в процессе выхаживания.

Стационар ГБУЗ НСО «ДГКБ №4 имени В.С. Гераськова» является одним из основных учреждений города и области, осуществляющий лечение и выхаживание недоношенных детей. Мощность коечного фонда по профилю «неонатология» составляет 80 коек патологии новорожденных и недоношенных детей и 18 коек реанимационных для новорожденных. За последние три года в отделении патологии недоношенных детей пролечено около 600 детей с весом менее 2 кг.

В 2019 году в Новосибирской области родилось 1 989 недоношенных детей, из них 139 весом менее 1 кг (экстремально низкая масса тела) и 203 весом менее 1,5 кг (низкая масса тела).

Источник: nso.ru