Блогерша Диденко через 4 месяца после смерти мужа от сухого льда в бассейне завела роман

Когда она показала нового возлюбленного, пользователи упрекнули вдову в том, что она слишком быстро нашла замену погибшему супругу.

Екатерина Диденко показала своего нового возлюбленного

Блогерша Екатерина Диденко решила кардинально изменить свою жизнь после смерти мужа. Сначала девушка увеличила грудь, а вскоре и вовсе сообщила о новом возлюбленном. Вдова уверяет, что эти отношения дались ей не так просто. «Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них», — написала Диденко в «Инстаграме», выложив их первое совместное фото спустя четыре месяца после смерти мужа.

Влюблённых заметили вместе ещё несколько недель назад на семейном отдыхе. Однако тогда Диденко отшутилась, что они просто друзья и Влад помогает ей с детьми. Тем не менее парень всё чаще стал появляться на совместных фото, и вскоре не было смысла скрывать правду.

Нового избранника зовут Влад Черных, который тоже ведёт свой блог в «Инстаграме», где на него подписано 1,2 млн человек. Но, что примечательно, в феврале парень расстался со своей девушкой, с которой они были вместе восемь лет. А уже в июне Влад признаётся Диденко в любви, заранее закрыв комментарии. «Влюбиться как школьник в 30 лет… Не хочу писать длинный пост, просто знайте, что я счастлив», — написал блогер.

Напомним, трагедия с мужем Диденко произошла в конце февраля, когда всей компанией они отмечали день её рождения. Супруг решил устроить Кате сюрприз, наполнив бассейн сухим льдом и прыгнув в него. К сожалению, мужчину так и не удалось спасти.

Сама девушка продолжает вести блог, спекулируя трагедией ради просмотров и новой аудитории. Однако новый роман окончательно вывел из себя её подписчиков.

-Так быстро?! Я понимаю, жизнь продолжается, крест на себе ставить не надо, но даже года не прошло, а уже никакой скорби, — пишет iu.liia3763.

-Рано (( год нужно выдержать траур… Неужели так трудно себя сдержать ради уважения к погибшему мужу… — упрекает viktoria_detkova.

-Мне кажется, мы больше переживали трагедию этой семьи, чем сама она… — считает yuraa_86.