20.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Блогерша Диденко через 4 месяца после смерти мужа от сухого льда в бассейне завела роман

18:10 20.07.2020 Фото: © Instagram / didenko.katerina
1 2

Когда она показала нового возлюбленного, пользователи упрекнули вдову в том, что она слишком быстро нашла замену погибшему супругу.

Блогерша Диденко через 4 месяца после смерти мужа от сухого льда в бассейне завела роман
Екатерина Диденко показала своего нового возлюбленного

Блогерша Екатерина Диденко решила кардинально изменить свою жизнь после смерти мужа. Сначала девушка увеличила грудь, а вскоре и вовсе сообщила о новом возлюбленном. Вдова уверяет, что эти отношения дались ей не так просто. «Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них», — написала Диденко в «Инстаграме», выложив их первое совместное фото спустя четыре месяца после смерти мужа.

Влюблённых заметили вместе ещё несколько недель назад на семейном отдыхе. Однако тогда Диденко отшутилась, что они просто друзья и Влад помогает ей с детьми. Тем не менее парень всё чаще стал появляться на совместных фото, и вскоре не было смысла скрывать правду.

Нового избранника зовут Влад Черных, который тоже ведёт свой блог в «Инстаграме», где на него подписано 1,2 млн человек. Но, что примечательно, в феврале парень расстался со своей девушкой, с которой они были вместе восемь лет. А уже в июне Влад признаётся Диденко в любви, заранее закрыв комментарии. «Влюбиться как школьник в 30 лет… Не хочу писать длинный пост, просто знайте, что я счастлив», — написал блогер.

Напомним, трагедия с мужем Диденко произошла в конце февраля, когда всей компанией они отмечали день её рождения. Супруг решил устроить Кате сюрприз, наполнив бассейн сухим льдом и прыгнув в него. К сожалению, мужчину так и не удалось спасти.

Сама девушка продолжает вести блог, спекулируя трагедией ради просмотров и новой аудитории. Однако новый роман окончательно вывел из себя её подписчиков.

-Так быстро?! Я понимаю, жизнь продолжается, крест на себе ставить не надо, но даже года не прошло, а уже никакой скорби, — пишет iu.liia3763.

-Рано (( год нужно выдержать траур… Неужели так трудно себя сдержать ради уважения к погибшему мужу… — упрекает viktoria_detkova.

-Мне кажется, мы больше переживали трагедию этой семьи, чем сама она… — считает yuraa_86.

Мнение читателей
0
0
1
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Блогерша не права?

Аноним, 20 июля 2020 19:19
НВР:
А лучше пусть как принято у всех остальных - убиваться до сумасшествия от горя ?. Ведь неприлично быть такой неправой среди таких правильных.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В двух "прекрасных мировых войнах" победили США, завил Трамп
21:44 20-07-2020
В двух
Утонула 8-летняя девочка, пока ее мать пила на берегу. Соседи требуют забрать оставшихся в живых детей
21:34 20-07-2020
Утонула 8-летняя девочка, пока ее мать пила на берегу. Соседи требуют забрать оставшихся в живых детей
Иск к Алибасову подала его жена Федосеева-Шукшина
21:22 20-07-2020
Иск к Алибасову подала его жена Федосеева-Шукшина
На ликвидацию несанкционированных свалок 6,2 млрд рублей дал регионам Мишустин
21:15 20-07-2020
На ликвидацию несанкционированных свалок 6,2 млрд рублей дал регионам Мишустин
БердскНазначенец: Возглавила отдел соцобслуживания Бердска Инна Воркулева 1
20:57 20-07-2020
Назначенец: Возглавила отдел соцобслуживания Бердска Инна Воркулева
Путин участвовал в закладки боевых кораблей в Крыму
20:50 20-07-2020
Путин участвовал в закладки боевых кораблей в Крыму
Что нужно делать 20 июля 2020 на Авдотью Сеногнойку: зачем серп заворачивать в полотенце и что страшного случится, если он воткнется в землю?
20:39 20-07-2020
Что нужно делать 20 июля 2020 на Авдотью Сеногнойку: зачем серп заворачивать в полотенце и что страшного случится, если он воткнется в землю?
Обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП Ефремова утвердил прокурор
20:38 20-07-2020
Обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП Ефремова утвердил прокурор
Путин отрешил Фургала от власти в связи с утратой доверия 1
20:23 20-07-2020
Путин отрешил Фургала от власти в связи с утратой доверия
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
20:01 20-07-2020
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев