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Сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов 4 выпускницы школ Бердска

18:43 20.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Высокие баллы — 90 и выше — показали те, кто сдавал в 2020 году информатику, географию и литературу.

Сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов 4 выпускницы школ Бердска
ЕГЭ завершатся в Бердске 24 июля

О результатах ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ, русскому языку в Бердске рассказали 20 июля в пресс-центре мэрии.

Государственная итоговая аттестация началась в 2020 году с предметов по выбору. 3 июля — выпускники сдали географию, литературу, информатику и ИКТ. Особенностью этого года стала сдача экзамена по русскому языку в два дня: 6 и 7 июля. Экзамены-2020 сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы.

Результаты первых экзаменов уже получены и переданы в образовательные организации. Экзамен по географии фактически сдавали 3 человека, по литературе – 43, информатику и ИКТ- 101. Экзамен по русскому языку сдавали в первый день 321 выпускник.

Самый высокий балл по географии, полученный участником – 92, минимальный – 46, учитывая, что минимальный балл для прохождения ЕГЭ по этому предмету– 37. Средний балл по Бердску – 69.

Самый высокий балл по литературе, полученный участником – 90. Средний балл по Бердску – 58,9.

Самый высокий балл по информатике и ИКТ, полученный участником – 92. Средний балл по Бердску – 60,3.

-Порадовали результаты участников ЕГЭ по русскому языку, сдававших экзамен 6 июля. Четыре выпускницы получили на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку: Гельмер Ева из МБОУ СОШ №10 «Пересвет», Линник Марина и Таранова Дарья из МБОУ СОШ №11, Суханова Марина – из МАОУ «Экономический лицей», — отметили в мэрии.

ЕГЭ по русскому языку 6 июля сдали все участники. Средний балл по результатам первого дня -72,6, при минимальном – 34 балла. Результаты второго дня сдачи экзамена по русскому языку еще ждут (07.07.2020).

Экзамены проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер по профилактике коронавирусной инфекции. Все работники пунктов проведения экзаменов работают в масках и перчатках.

Во время проведения Государственной итоговой аттестации ни один выпускник в Бердске не был удален из аудитории за нарушение порядка. Апелляций по нарушению порядка проведения аттестации также не было.

В этом году подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно в течение двух дней после официального дня объявления результатов ЕГЭ в конфликтную комиссию Новосибирской области дистанционно через специальный сервис подачи апелляций в разделе «Актуальное» на сайте НИМРО.

Все апелляции в 2020 году рассматриваются только в дистанционном режиме в пунктах дистанционного участия. В Бердске такой пункт размещен в Муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования». 20.07.2020 в дистанционном режиме рассмотрены 2 апелляции по литературе.

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