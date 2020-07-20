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Путин поддержал перенос шествия «Бессмертного полка» на 2021 год из-за коронавируса

18:52 20.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент пообещал, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво». Специалисты не советуют проводить акцию 26 июля, в День ВМФ.

Путин поддержал перенос шествия Бессмертного полка на 2021 год из за коронавируса
Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

Президент РФ Владимир Путин считает правильным решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год.

«Как бы нам не хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал глава государства во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Путин пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Президент напомнил, что ранее предлагал перенести акцию, которая традиционно проходит 9 мая, на 26 июля, когда отмечается День ВМФ и проходит парад. «Я до последнего консультировался со специалистами, с учеными, свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь», — признался глава государства. Однако, по его словам, специалисты не советуют проводить столь массовую акцию в июле.

Путин обратил внимание на то, что при проведении «Бессмертного полка» не может соблюдаться социальная дистанция. «Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов», — уверен президент. На прошлой неделе организаторы акции «Бессмертный полк» решили перенести шествие на 2021 год из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

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