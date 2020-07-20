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Арестовал экс-главу «Винапа» Олега Ярового за мошенничество суд Новосибирска

19:02 20.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В основу дела легло заявление экс-гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Яровой в 2015 году обманным путем якобы похитил у него 170 млн рублей.

Арестовал экс главу Винапа Олега Ярового за мошенничество суд Новосибирска
Защита Олега Ярового обжаловала его задержание

В Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения бизнесмену, бывшему главе совета директоров компании «Винап» Олегу Яровому.

Как сообщили в пресс-службе суда, на минувшей неделе Олегу Яровому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 25 суток, до 8 сентября текущего года. Защита бизнесмена обжаловала это решение. Само задержание представители защиты пока не комментируют.

По предварительным данным Яровому инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой лиц либо в особо крупном размере). Делом занимается управление ФСБ по Новосибирской области. В основу дела легло заявление экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Олег Яровой в 2015 году обманным путем якобы похитил у него 170 млн рублей. Предположительно, Яровой обещал Верясову за взятку решить некоторые вопросы с правоохранительными органами, пишут местные СМИ.

По данным из открытых источников, Олег Яровой в 2002 году возглавлял совет директоров ОАО «Винап». В 2018-м он и его бизнес-партнер Андрей Харланов (на тот момент — заместитель руководителя новосибирской УК «СПАС-Дом») купили в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». Согласно ЕГРЮЛ сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).

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Гость, 20 июля 2020 19:47
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