20.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Путин назначил врио главы Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева

19:13 20.07.2020 Фото: duma.gov.ru
2 0

Действующего главу региона Сергея Фургала обвиняют с организации убийств в начале нулевых. Он находится в СИЗО и вину не признает. Дегтярев возглавлял комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Путин назначил врио главы Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева
Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Он является председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. О назначении временно исполняющего обязанности главы региона президент сообщил вечером 20 июля.

Михаил Дегтярев согласился с предложением лидера государства возглавить край.

Как сказано на сайте Госдумы, Дегтярев родился в 1981 года. Он является членом ЛДПР.

Напомним, что арестованный хабаровский губернатор Сергей Фургал тоже является либеральным демократом. и лидер партии Владимир Жириновский предлагал президенту свои кандидатуры.

Главу региона Сергея Фургала задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чтобы Жириновскому не было обидно?

Аноним, 20 июля 2020 19:50
вообще то , хаборовчане выбирали Фургала не за принадлежность к лдпр,просто он был свой, местный , у него были предприятия в крае,поэтому его знали как руководителя..в данном случае, "назначение" Дегтярев это просто хайп от жирика...вряд ли этот назначенец надолго...и -самое главное, кто сказал, что это назначение остановит протесты в хабаровске? )
Поросёнок Пётр, 20 июля 2020 21:02
Выбор конечно мягко так скажем....Миша Дегтярёв известен не только тем, что сбежал из "Единой России", но и многочисленными заявлениями странными даже для ЛДПР и позволяющие сомневаться в его психической адекватности.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Утонула 8-летняя девочка, пока ее мать пила на берегу. Соседи требуют забрать оставшихся в живых детей
21:34 20-07-2020
Утонула 8-летняя девочка, пока ее мать пила на берегу. Соседи требуют забрать оставшихся в живых детей
Иск к Алибасову подала его жена Федосеева-Шукшина
21:22 20-07-2020
Иск к Алибасову подала его жена Федосеева-Шукшина
На ликвидацию несанкционированных свалок 6,2 млрд рублей дал регионам Мишустин
21:15 20-07-2020
На ликвидацию несанкционированных свалок 6,2 млрд рублей дал регионам Мишустин
БердскНазначенец: Возглавила отдел соцобслуживания Бердска Инна Воркулева 1
20:57 20-07-2020
Назначенец: Возглавила отдел соцобслуживания Бердска Инна Воркулева
Путин участвовал в закладки боевых кораблей в Крыму
20:50 20-07-2020
Путин участвовал в закладки боевых кораблей в Крыму
Что нужно делать 20 июля 2020 на Авдотью Сеногнойку: зачем серп заворачивать в полотенце и что страшного случится, если он воткнется в землю?
20:39 20-07-2020
Что нужно делать 20 июля 2020 на Авдотью Сеногнойку: зачем серп заворачивать в полотенце и что страшного случится, если он воткнется в землю?
Обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП Ефремова утвердил прокурор
20:38 20-07-2020
Обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП Ефремова утвердил прокурор
Путин отрешил Фургала от власти в связи с утратой доверия 1
20:23 20-07-2020
Путин отрешил Фургала от власти в связи с утратой доверия
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
20:01 20-07-2020
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Советские нормы для учителей из-за их эмоционального выгорания готовит Госдума 1
19:55 20-07-2020
Советские нормы для учителей из-за их эмоционального выгорания готовит Госдума