Путин назначил врио главы Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева

Действующего главу региона Сергея Фургала обвиняют с организации убийств в начале нулевых. Он находится в СИЗО и вину не признает. Дегтярев возглавлял комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Он является председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. О назначении временно исполняющего обязанности главы региона президент сообщил вечером 20 июля.

Михаил Дегтярев согласился с предложением лидера государства возглавить край.

Как сказано на сайте Госдумы, Дегтярев родился в 1981 года. Он является членом ЛДПР.

Напомним, что арестованный хабаровский губернатор Сергей Фургал тоже является либеральным демократом. и лидер партии Владимир Жириновский предлагал президенту свои кандидатуры.

Главу региона Сергея Фургала задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.