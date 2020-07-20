Навальный закрыл Фонд борьбы с коррупцией, включенный в список иноагентов

В 2019 году СК возбудил уголовное дело об отмывании фондом 1 млрд рублей: сотрудники ФБК получили от третьих лиц деньги в рублях и валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

Навальный объявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный.

«Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией», — написал он.

Некоммерческий фонд ФБК существовал с 2011 года.

ФБК включили в список иноагентов в октябре прошлого года. Замоскворецкий суд Москвы, а затем Мосгорсуд признали это решение законным.

Как ранее сообщалось в решении Замоскворецкого суда, на счета ФБК и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около трех тысяч рублей из США. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно был признан иностранным агентом.

В августе прошлого года СК возбудил уголовное дело об отмывании фондом миллиарда рублей. По данным ведомства, в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие лица, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц» деньги в рублях и валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.