Подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в Норильске мэр Ринат Ахметчин

Он рассказал о конфликте с региональными властями и о том, что почувствовал недоверие к себе со стороны губернатора. В середине июля он обратился за помощью к властям Красноярского края из-за коронавируса.

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Глава Норильска (Красноярский край) Ринат Ахметчин написал заявление об отставке, сообщили в управлении общественных связей администрации города.

Он ушел в отставку после заседания штаба Красноярского края по коронавирусу. В понедельник на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Александра Усса рассматривалась его письмо по проблемам, которые стоят в Норильске.

«Большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. <…> Всю информацию, которую я предоставлял в краевые службы, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают на территории города Норильска. Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу», — сказал Ахметчин.

Ранее 15 июля Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу. Мэр признал, что своих сил и средств в городе уже не хватает.

«У нас идет увеличение положительных результатов по тестам по коронавирусной инфекции. И плюс очень значительное увеличение [числа] людей, которые заболели внебольничной пневмонией. По сравнению с предыдущим годом раза в четыре, в пять», — цитирует Ахметчина РБК. Он также отметил, что информация о числе заболевших COVID-19, поступающая от Роспотребнадзора, сильно отличается от тех данных, которые власти города получают от медиков.

17 июля компания «Норильский никель» заявила о разработке второго пакета мер поддержки сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Компания разработала новый пакет мер для защиты от COVID-19 стоимостью около 10 млрд руб. до конца года», — отмечается в сообщении. Таким образом, уточняет «Норникель», всего на борьбу с пандемией и ее последствиями в 2020 году компания потратит более 20 млрд руб.

Накануне глава минздрава Красноярского края Борис Немик заявил, что в течение последней недели эпидемиологическая обстановка в Норильске стабилизировалась. «В последнюю неделю ситуация там стабилизована, и [есть] определенная тенденция к снижению заболеваемости», — сказал министр. По его словам, в городе зафиксировано 364 случая COVID-19 с клиническими проявлениями. Для лечения больных развернуто 260 коек, 30% из которых свободны.

Немик также уточнил, что власти приняли дополнительные меры. «135 коек есть в резерве, которые при необходимости будут развернуты в течение суток. В главной больнице Норильска сделаны отделения для внебольничных пневмоний у пациентов, у которых не подтверждена коронавирусная инфекция», — заявил тогда глава регионального минздрава.