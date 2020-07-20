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Путин отрешил Фургала от власти в связи с утратой доверия

20:23 20.07.2020 Фото: Википедии
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Временно исполнять обязанности губернатора Хабаровского края по указу президента будет Михаил Дегтярев — до вступления в должность избранного главы региона.

Путин отрешил Фургала от власти в связи с утратой доверия
Путин снял с должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Президент Владимир Путин вечером 20 июля подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Хабаровского края», сообщает сайт Кремля.

На основании подпункта «г» пункта 1 и подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

2. Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Хабаровского края.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Михаил Дегтярев является председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. От предложения президента возглавить Хабаровский край он не отказался.

Как сказано на сайте Госдумы, Дегтярев родился в 1981 года. Он является членом ЛДПР.

Напомним, что арестованный хабаровский губернатор Сергей Фургал тоже является либеральным демократом. и лидер партии Владимир Жириновский предлагал президенту свои кандидатуры.

Главу региона Сергея Фургала задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.

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От редакции

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Аноним, 20 июля 2020 21:19
Если есть неопровержимые доказательства,то к чему митинги? Зачем защищать убийцу?

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