Путин отрешил Фургала от власти в связи с утратой доверия

Президент Владимир Путин вечером 20 июля подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Хабаровского края», сообщает сайт Кремля.
На основании подпункта «г» пункта 1 и подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.
2. Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Хабаровского края.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Михаил Дегтярев является председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. От предложения президента возглавить Хабаровский край он не отказался.
Как сказано на сайте Госдумы, Дегтярев родился в 1981 года. Он является членом ЛДПР.
Напомним, что арестованный хабаровский губернатор Сергей Фургал тоже является либеральным демократом. и лидер партии Владимир Жириновский предлагал президенту свои кандидатуры.
Главу региона Сергея Фургала задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.
Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.