Обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП Ефремова утвердил прокурор

Уголовное дело направят в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Актер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи — от 5 до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сказала Нефедова.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

По версии следствия, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland. Он следовал по четвертой полосе проезжей части дороги Смоленской-Сенной площади по направлению от Ленинского проспекта в сторону улицы Новый Арбат.

«Во время движения он превысил установленное ограничение скорости. Утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов выехал на полосу встречного движения», — сообщила Нефедова. Несмотря на это, актер не снизил скорости и не предпринял мер к остановке автомобиля, продолжив движение.

В результате напротив дома № 3 по Смоленской площади машина Ефремова столкнулась с автомобилем ВИС-234900, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров, умерший в больнице от многочисленных травм.

Как сообщил ранее адвокат Александр Добровинский, потерпевшими по делу признаны четыре человека — вдова, брат и два сына Захарова. По его словам, дело насчитывает пять томов.