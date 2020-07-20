20 июля состоялись публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки. Они прошли на трибунах, расположенных под берёзами за зданием управления образования. Для многих активистов не хватило мест на лавочках, и они простояли на ногах около часа. — Мы не можем уйти, когда обсуждают такие важные вопросы, — пояснили неравнодушные горожане. Слушания начались с доклада представителя ООО «ГЕОКАД плюс» (именно эта фирма разработала проект Правил) Ольги Хохловой. Специалист подробно перечислила новые обозначения градостроительных зон и их аббревиатуры. — Почему ввели новые названия? – не поняли присутствующие. И.о. главы Бердска Владимир Захаров пояснил нововведение изменившимся законодательством. — А за чей счёт мы теперь документы менять будем или, как вы говорите, приводить в соответствие? – уточнили горожане, но их реплика так и осталась без ответа. Собравшиеся сообщили, что узнали о публичных слушаниях случайно: попытались уточнить информацию на сайте администрации. Однако даже не смогли её там найти. — Вы узнали о слушаниях из СМИ, а журналисты – из сайта администрации, — отметил начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков. При этом у горожан накопилось огромное количество претензий и вопросов, касающихся строительной отрасли. Жителям частного сектора не понятно: почему в микрорайоне Поэзия нет ни одной зеленой зоны? Владимир Захаров пообещал подумать. Зоозащитники спросили: предусмотрены ли в новом Плане площадки для выгула собак? Это замечание внесли в протокол. Жители Юго-Западного микрорайона спросили о его судьбе. Пока такого микрорайона официально нет на карте Бердска, а его земли считаются сельскохозяйственными угодьями. Однако внятного ответа они так и не получили. Не обошли собравшиеся и планируемый полигона ТКО в Искитимском районе. Владимир Захаров ответил, что этот вопрос не относится к теме слушаний. — Вы для кого работаете? Для двух – трёх бизнесменов нашего города или для всех жителей?! – не скрывали своего возмущения собравшиеся. Активистка Наталья Слесарева даже предложила отложить публичные слушания до окончания карантина. Однако, судя по всему, процесс принятия новых правил уже запущен. После слушаний все вопросы, замечания и предложения рассмотрит комиссия по землепользованию. После настойчивых требований Дмитрий Есиков перечислил, кто входит в её состав. Оказалось, что в комиссии работают представители администрации, государственных структур и депутаты. — Почему там ни одного общественника? На каком основании в состав ввели депутата Владимира Голубева, а не парламентария Николая Сычёва? – спросили активисты. — Комиссия утверждена постановлением главы администрации, — пояснил Дмитрий Есиков. И.о. главы города покинул публичные слушания через час после их начала. Владимир Захаров пояснил, что спешит на другую встречу. Дмитрий Есиков остался ещё на полчаса, а потом под едкие замечания и реплики возмущения объявил о закрытии мероприятия. Цифра 2,2 млн рублей составила цена контракта на разработку Правил землепользования и застройки. Начальная цена аукциона – 2,8 млн рублей. Сейчас администрация фактически оплатила ООО «ГЕОКАД плюс» 864 тыс. рублей. Справка Ещё в 2015 году Бердский суд признал недействительными правила землепользования и застройки Бердска в части градостроительного зонирования относительно земельных участков, находящихся в двух и более градостроительных зонах. По Земельному кодексу участки не могут относиться к нескольким зонам. Если бы суд признал недействительной всю карту, то администрация вообще не смогла бы выдавать разрешения на строительство. Смотрите видео с публичных слушаний ЗДЕСЬ
Как указано в конкурсной документации, цель принятия новых правил землепользования и застройки: устойчивое развитие Бердска, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий города.
20 июля состоялись публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки.
Они прошли на трибунах, расположенных под берёзами за зданием управления образования. Для многих активистов не хватило мест на лавочках, и они простояли на ногах около часа.
— Мы не можем уйти, когда обсуждают такие важные вопросы, — пояснили неравнодушные горожане.
Слушания начались с доклада представителя ООО «ГЕОКАД плюс» (именно эта фирма разработала проект Правил) Ольги Хохловой. Специалист подробно перечислила новые обозначения градостроительных зон и их аббревиатуры.
— Почему ввели новые названия? – не поняли присутствующие.
И.о. главы Бердска Владимир Захаров пояснил нововведение изменившимся законодательством.
— А за чей счёт мы теперь документы менять будем или, как вы говорите, приводить в соответствие? – уточнили горожане, но их реплика так и осталась без ответа.
Собравшиеся сообщили, что узнали о публичных слушаниях случайно: попытались уточнить информацию на сайте администрации. Однако даже не смогли её там найти.
— Вы узнали о слушаниях из СМИ, а журналисты – из сайта администрации, — отметил начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков.
При этом у горожан накопилось огромное количество претензий и вопросов, касающихся строительной отрасли. Жителям частного сектора не понятно: почему в микрорайоне Поэзия нет ни одной зеленой зоны? Владимир Захаров пообещал подумать. Зоозащитники спросили: предусмотрены ли в новом Плане площадки для выгула собак? Это замечание внесли в протокол. Жители Юго-Западного микрорайона спросили о его судьбе. Пока такого микрорайона официально нет на карте Бердска, а его земли считаются сельскохозяйственными угодьями. Однако внятного ответа они так и не получили. Не обошли собравшиеся и планируемый полигона ТКО в Искитимском районе. Владимир Захаров ответил, что этот вопрос не относится к теме слушаний.
— Вы для кого работаете? Для двух – трёх бизнесменов нашего города или для всех жителей?! – не скрывали своего возмущения собравшиеся.
Активистка Наталья Слесарева даже предложила отложить публичные слушания до окончания карантина. Однако, судя по всему, процесс принятия новых правил уже запущен. После слушаний все вопросы, замечания и предложения рассмотрит комиссия по землепользованию. После настойчивых требований Дмитрий Есиков перечислил, кто входит в её состав. Оказалось, что в комиссии работают представители администрации, государственных структур и депутаты.
— Почему там ни одного общественника? На каком основании в состав ввели депутата Владимира Голубева, а не парламентария Николая Сычёва? – спросили активисты.
— Комиссия утверждена постановлением главы администрации, — пояснил Дмитрий Есиков.
И.о. главы города покинул публичные слушания через час после их начала. Владимир Захаров пояснил, что спешит на другую встречу. Дмитрий Есиков остался ещё на полчаса, а потом под едкие замечания и реплики возмущения объявил о закрытии мероприятия.
Цифра
2,2 млн рублей составила цена контракта на разработку Правил землепользования и застройки. Начальная цена аукциона – 2,8 млн рублей. Сейчас администрация фактически оплатила ООО «ГЕОКАД плюс» 864 тыс. рублей.
Справка
Ещё в 2015 году Бердский суд признал недействительными правила землепользования и застройки Бердска в части градостроительного зонирования относительно земельных участков, находящихся в двух и более градостроительных зонах. По Земельному кодексу участки не могут относиться к нескольким зонам. Если бы суд признал недействительной всю карту, то администрация вообще не смогла бы выдавать разрешения на строительство.
Смотрите видео с публичных слушаний ЗДЕСЬ