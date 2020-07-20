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На ликвидацию несанкционированных свалок 6,2 млрд рублей дал регионам Мишустин

21:15 20.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Деньги распределят за три года среди шести субъектов РФ. Соответствующее постановление подписал глава правительства.

На ликвидацию несанкционированных свалок 6,2 млрд рублей дал регионам Мишустин
Правительство внесло изменения в распределение субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок

Ликвидация несанкционированных свалок ускорится за счёт перераспределения бюджетных средств между нуждающимися регионами. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о субсидиях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Их объём составляет 6,2 млрд рублей. Перераспределение связано с расширением федерального проекта «Чистая страна», входящего в национальный проект «Экология».

Этот шаг поможет избавиться от восьми несанкционированных свалок в Тверской, Тульской, Липецкой и Нижегородской областях, республиках Татарстан и Северная Осетия – Алания. Также предусмотрены мероприятия по рекультивации отдельных полигонов твёрдых коммунальных отходов в Московской области.

Общая площадь земель, подлежащих восстановлению, составляет более 197 га. Результатом этой работы станет улучшение уровня жизни более 880 тысячи человек, которые живут на прилегающих территориях.

-В течение трёх лет выделим более 3,5 млрд рублей бюджетам шести регионов на ликвидацию таких объектов, в том числе до конца текущего года – свыше 1 млрд рублей. Это позволит рекультивировать крупные несанкционированные мусорные свалки и полигоны в республиках Татарстан, Северная Осетия – Алания, в Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях.

Такая же работа идёт и в Московской области, где готовят к рекультивации четыре крупных мусорных полигона. На эти цели в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланировано более 2,5 млрд рублей.

Мы будем продолжать такую работу по всей стране. Это важно и для благополучия людей, и для улучшения экологической ситуации в целом, — заявил Мишустин 20 июля на заседании правительства.

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