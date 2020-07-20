20.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Утонула 8-летняя девочка, пока ее мать пила на берегу. Соседи требуют забрать оставшихся в живых детей

21:34 20.07.2020 Фото: pixabay.com
0

Жители Маслянинского района требуют лишить мать родительских прав. И заодно просят опеку проверить, куда уходят путинские выплаты на детей в этой проблемной семье.

Утонула 8 летняя девочка, пока ее мать пила на берегу. Соседи требуют забрать оставшихся в живых детей
Девочка погибла в небольшом водоеме Маслянинского района, пока мать на берегу развлекалась с мужчинами

Жители Маслянино требуют изъять детей у многодетной матери, у которой утонула дочь. Женщина бросила троих детей у воды, а сама выпивала и веселилась. Пляж был заполнен отдыхающими, но они успевали следить только за своими детьми.

Очередная трагедия на воде произошла в минувшую пятницу: под Новосибирском утонула восьмилетняя девочка. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент случился в селе Мамоново, на пляже около дамбы через реку Бердь, это излюбленное место для купания среди местных жителей. По словам очевидцев, стояла 30-градусная жара, и на пляже возле лягушатника было людно.

Днем на пляж приехала многодетная семья Строкань — 35-летний Евгений, 29- летняя мать и трое детей. Малышей взяли за компанию, но дети, скорее, мешали взрослым. Очевидцы рассказали, что мать интересовали только друзья и алкоголь.

— Я там был, видел эту мать. Она на пляж с мужем приехала и даже купаться не стала — гуляла в белье с рюшечками. Грязном, конечно. Взрослые сели компанией в кустах, выпивали, а детей отослали на речку. Был мальчик полутора лет, девочки трех и восьми лет. Старшая девочка зашла в воду и сразу пропала — видимо, под водой была яма, и девочка ушла вниз, — рассказал КП-Новосибирск очевидец трагедии.

Спустя час мать слегка забеспокоилась — пошла на пляж и спросила, где ее девочка, светленькая. Другие родители сказали, что не знают, и посоветовали поднять шум. В ответ мать предположила: «Она в кустах спит, наверное, не волнуйтесь», — и ушла дальше развлекаться. Другие мамы забеспокоились и вскоре нашли полуторагодовалого мальчика и трехлетнюю девочку. Младшие дети кое-как смогли объяснить, что сестра ушла купаться.

— Приехала полиция, водолазы. Вскоре нашли тело девочки — буквально в трех метрах от берега, там, где ребенок заходил в воду. Односельчане говорят, что семья эта неблагополучная — муж неоднократно судим, а мать со странностями, как будто отстает в развитии, — сообщил КП-Новосибирск источник в администрации сельсовета.

По информации односельчан, вся семья прописана в комнате общежития, расположенного в Искитиме, но теперь там не живет — долг 30 тысяч рублей за ЖКУ заставил их съехать к родственникам в Мамоново. Подписчики группы «Подслушано в Маслянино» требуют лишить мать родительских прав. И заодно просят опеку проверить, куда уходят путинские выплаты на детей в этой проблемной семье.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Лишат родительских прав?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В двух "прекрасных мировых войнах" победили США, завил Трамп
21:44 20-07-2020
В двух
Утонула 8-летняя девочка, пока ее мать пила на берегу. Соседи требуют забрать оставшихся в живых детей
21:34 20-07-2020
Утонула 8-летняя девочка, пока ее мать пила на берегу. Соседи требуют забрать оставшихся в живых детей
Иск к Алибасову подала его жена Федосеева-Шукшина
21:22 20-07-2020
Иск к Алибасову подала его жена Федосеева-Шукшина
На ликвидацию несанкционированных свалок 6,2 млрд рублей дал регионам Мишустин
21:15 20-07-2020
На ликвидацию несанкционированных свалок 6,2 млрд рублей дал регионам Мишустин
БердскНазначенец: Возглавила отдел соцобслуживания Бердска Инна Воркулева 1
20:57 20-07-2020
Назначенец: Возглавила отдел соцобслуживания Бердска Инна Воркулева
Путин участвовал в закладки боевых кораблей в Крыму
20:50 20-07-2020
Путин участвовал в закладки боевых кораблей в Крыму
Что нужно делать 20 июля 2020 на Авдотью Сеногнойку: зачем серп заворачивать в полотенце и что страшного случится, если он воткнется в землю?
20:39 20-07-2020
Что нужно делать 20 июля 2020 на Авдотью Сеногнойку: зачем серп заворачивать в полотенце и что страшного случится, если он воткнется в землю?
Обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП Ефремова утвердил прокурор
20:38 20-07-2020
Обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП Ефремова утвердил прокурор
Путин отрешил Фургала от власти в связи с утратой доверия 1
20:23 20-07-2020
Путин отрешил Фургала от власти в связи с утратой доверия
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
20:01 20-07-2020
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев