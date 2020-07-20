Утонула 8-летняя девочка, пока ее мать пила на берегу. Соседи требуют забрать оставшихся в живых детей

Жители Маслянинского района требуют лишить мать родительских прав. И заодно просят опеку проверить, куда уходят путинские выплаты на детей в этой проблемной семье.

Девочка погибла в небольшом водоеме Маслянинского района, пока мать на берегу развлекалась с мужчинами

Жители Маслянино требуют изъять детей у многодетной матери, у которой утонула дочь. Женщина бросила троих детей у воды, а сама выпивала и веселилась. Пляж был заполнен отдыхающими, но они успевали следить только за своими детьми.

Очередная трагедия на воде произошла в минувшую пятницу: под Новосибирском утонула восьмилетняя девочка. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент случился в селе Мамоново, на пляже около дамбы через реку Бердь, это излюбленное место для купания среди местных жителей. По словам очевидцев, стояла 30-градусная жара, и на пляже возле лягушатника было людно.

Днем на пляж приехала многодетная семья Строкань — 35-летний Евгений, 29- летняя мать и трое детей. Малышей взяли за компанию, но дети, скорее, мешали взрослым. Очевидцы рассказали, что мать интересовали только друзья и алкоголь.

— Я там был, видел эту мать. Она на пляж с мужем приехала и даже купаться не стала — гуляла в белье с рюшечками. Грязном, конечно. Взрослые сели компанией в кустах, выпивали, а детей отослали на речку. Был мальчик полутора лет, девочки трех и восьми лет. Старшая девочка зашла в воду и сразу пропала — видимо, под водой была яма, и девочка ушла вниз, — рассказал КП-Новосибирск очевидец трагедии.

Спустя час мать слегка забеспокоилась — пошла на пляж и спросила, где ее девочка, светленькая. Другие родители сказали, что не знают, и посоветовали поднять шум. В ответ мать предположила: «Она в кустах спит, наверное, не волнуйтесь», — и ушла дальше развлекаться. Другие мамы забеспокоились и вскоре нашли полуторагодовалого мальчика и трехлетнюю девочку. Младшие дети кое-как смогли объяснить, что сестра ушла купаться.

— Приехала полиция, водолазы. Вскоре нашли тело девочки — буквально в трех метрах от берега, там, где ребенок заходил в воду. Односельчане говорят, что семья эта неблагополучная — муж неоднократно судим, а мать со странностями, как будто отстает в развитии, — сообщил КП-Новосибирск источник в администрации сельсовета.

По информации односельчан, вся семья прописана в комнате общежития, расположенного в Искитиме, но теперь там не живет — долг 30 тысяч рублей за ЖКУ заставил их съехать к родственникам в Мамоново. Подписчики группы «Подслушано в Маслянино» требуют лишить мать родительских прав. И заодно просят опеку проверить, куда уходят путинские выплаты на детей в этой проблемной семье.