В первый день лунного цикла 21 июля 2020 исключите свадьбы и злобу, здоровье может дать слабину, почему день опасен?

Требуется контроль за своими чувствами, что поможет в профилактике конфликтов и бурных вспышек эмоций

21 июля

Данные приведены для временного пояса Москвы.

В новолуние луны на небе не видно

Фаза Луны: НОВОЛУНИЕ

Характеристика дня: первый лунный день — основа для всего последующего месяца. Этот день очень похож на Новый год — планы и мечты имеют высокие шансы сбыться, но только в том случае, если они не связаны с местью, и помыслы ваши чисты.

Влияние на личность: Очень хороший, чистый и светлый день. Но лунный цикл только начинается, и сил для действий недостаточно. Ограничьтесь построением планов и проектов.

Смысл и цель 1-го лунного дня – дать человеку возможность взять свою жизнь в свои руки, добиться того, чего он хочет.

Бизнес и деньги: Отложите принятие серьёзных решений до более благоприятных времен. Сегодняшний день не подходит для деловых вопросов, ведения переговоров, коллективной деятельности.

Необходимая помощь в бизнесе может быть получена из информационных материалов. Финансовые дела пусть подождут до завтра. В первый лунный день деньги требуют особенного отношения – не стоит брать в долг, отдавать долги, менять валюту.

Отношения: В этот день хорошо прощать обиды и друзьям, и недругам. Это заметно ускорит осуществление ваших планов.

Здоровье: Иммунитет пока слабый, организм еще только начинает накапливать энергию. Первый день Луны связан с головным мозгом и лицевой частью головы. В этот день не следует переутомляться, употреблять алкоголь, есть острую и очень горячую пищу.

Стрижка волос: Поход в парикмахерскую в этот день желательно отменить.

Брак: В новолуние свадьбы не играют.