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В первый день лунного цикла 21 июля 2020 исключите свадьбы и злобу, здоровье может дать слабину, почему день опасен?

22:17 20.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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Считается, что нехорошие планы в 1-е лунные сутки строить опасно, они могут привести к несчастью. Это именно тот случай, когда не надо рыть яму другому, чтобы самому в неё не попасть. В этот день Луны произошло: покушение на Джона Леннона.

В первый день лунного цикла 21 июля 2020 исключите свадьбы и злобу, здоровье может дать слабину, почему день опасен?
Требуется контроль за своими чувствами, что поможет в профилактике конфликтов и бурных вспышек эмоций

21 июля   

Данные приведены для временного пояса Москвы.

До 04:28 первый день лунного цикла:

В новолуние луны на небе не видно

Фаза ЛуныНОВОЛУНИЕ

Характеристика дня: первый лунный день — основа для всего последующего месяца. Этот день очень похож на Новый год — планы и мечты имеют высокие шансы сбыться, но только в том случае, если они не связаны с местью, и помыслы ваши чисты.

Влияние на личность: Очень хороший, чистый и светлый день. Но лунный цикл только начинается, и сил для действий недостаточно. Ограничьтесь построением планов и проектов.

Смысл и цель 1-го лунного дня – дать человеку возможность взять свою жизнь в свои руки, добиться того, чего он хочет.

Бизнес и деньги: Отложите принятие серьёзных решений до более благоприятных времен. Сегодняшний день не подходит для деловых вопросов, ведения переговоров, коллективной деятельности.

Необходимая помощь в бизнесе может быть получена из информационных материалов. Финансовые дела пусть подождут до завтра. В первый лунный день деньги требуют особенного отношения – не стоит брать в долг, отдавать долги, менять валюту.

Отношения: В этот день хорошо прощать обиды и друзьям, и недругам. Это заметно ускорит осуществление ваших планов.

Здоровье: Иммунитет пока слабый, организм еще только начинает накапливать энергию. Первый день Луны связан с головным мозгом и лицевой частью головы. В этот день не следует переутомляться, употреблять алкоголь, есть острую и очень горячую пищу.

Стрижка волос: Поход в парикмахерскую в этот день желательно отменить.

Брак: В новолуние свадьбы не играют.

День рождения: Люди, рожденные в первый день Луны, имеют высокие шансы прожить долгую жизнь и порадоваться долголетию. Они всегда ждут чего-то великого, способны к подвигу и могут включаться в деятельность неожиданно и ярко. Великим достижениям способствует интуиция – будьте к ней внимательны, и вы не упустите своего звездного часа. В этот день Луны родились: Лев Толстой, Василий Лановой, Владислав Третьяк.

Общие рекомендации: Первый лунный день – не время действий. Мы ещё только начинаем новый цикл, и сил у нас недостаточно. Сегодня лучше обдумать дела, чем непосредственно приступать к ним. Первый лунный день – самый лучший момент для построения планов и проектов, которые, впрочем, пока стоит держать при себе.

Продумайте всё в деталях и как можно ярче себе представьте. Замыслы этого дня имеют высокие шансы на то, чтобы всё задуманное происходило легко, естественно, без напряжения. Это очень чистый день.

Предупреждения: Цикл может начаться с повышенным риском опасностей, если предыдущий был незавершенным, т.е. в нем отсутствовал тридцатый день. Именно такой оказалась ситуация 1 марта 1995 года, когда произошло убийство известного журналиста Владислава Листьева. 28 февраля 1995 года был 29-й день лунного месяца, последний в том цикле.

Считается, что нехорошие планы в 1-е лунные сутки строить опасно, они могут привести к несчастью. Это именно тот случай, когда не надо рыть яму другому, чтобы самому в неё не попасть. Настигла ли расплата убийц Листьева? У нас нет ответа на этот вопрос…

Сны: Сны этого дня лёгкие: хорошее – к радости, а на плохое не обращайте внимания.

После 04:28 — второй день лунного цикла:

Лунный серп пока еще не виден

Фаза Луны: Новолуние.

Характеристика дня: День начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам, но только во второй половине лунного дня. В первой половине предпочтительней продолжать строить планы, потому что в это время повышается амбициозность и агрессивность. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая половина дня более благоприятна, растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело осваивайте новые знания в любой области – сейчас это весьма своевременно.

Влияние на личность: День возрастания энергии обостряет эмоциональную сферу. Требуется контроль за своими чувствами, что поможет в профилактике конфликтов и бурных вспышек эмоций.

Бизнес и деньги: Удачный день для бизнеса и решения финансовых вопросов, но активность лучше проявить во вторую половину лунного дня.

Отношения: Считается, что этот день – не из лучших для общения. Предпочтительнее ограничить внешние контакты.

Здоровье: Хороший день для того, чтобы позаботиться о здоровье и провести очистку организма. Энергии дня стимулируют аппетит, но не нужно есть все подряд — будьте избирательны в пище, внимательны и доброжелательны к своему организму. Исходя из пищевых предпочтений этих лунных суток можно подобрать себе диету на весь лунный месяц. Хорошая примета — заболевший в этот день быстро поправится.

Физические нагрузки: Особое внимание стоит уделить телу, потому что именно сегодня оно набирает силы на весь месяц. Почему бы не посвятить часть дня физическим нагрузкам? Поход в бассейн или спортзал благоприятно скажутся на здоровье.

Стрижка волос: Поход в парикмахерскую в этот день желательно отменить.

Брак: Считается, что эта лунная фаза неблагоприятна для заключения браков. Подберите другое время, чтобы вашу семейную гармонию ничто не нарушало.

День рождения: Люди, родившиеся во вторые сутки Луны, имеют хороший потенциал физического здоровья, не нуждаются в строгой диете и редко страдают избыточным весом. Как правило, они обладают житейской мудростью и бывают очень привязаны к близким. В этот день Луны родились: Ричард Никсон, Александр Митта, Александр Островский.

Общие рекомендации: Первая половина дня благоприятна для построения планов, но их пока лучше держать при себе.

Весьма уместна благотворительность. Фото: Scott Maxwell / LuMaxArt, Shutterstock

Щедрость и доброта, проявленные сегодня, будут очень уместны. Сделайте кому-нибудь подарок — может быть, стоит начать с самого себя. Девиз «Передай добро по кругу» Рэя Брэдбери — полезная рекомендация на второй лунный день. Деньги, данные сегодня в долг, вернутся к вам сполна и вовремя. Весьма уместна благотворительность.

Предупреждение: Противопоказана злость. Плохой день для судебных процессов.

Сны: Что-то приснилось сегодня? Не запоминайте сны, они несерьёзны, и верить им не надо.

В этот день Луны произошло: покушение на Джона Леннона

Источник: https://www.calend.ru
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