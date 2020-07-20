21 июля 2020 — день Обретения иконы Казанской Божией Матери: какие молитвы читать, что просить и как себя вести

В эту пору приходило время начала сбора урожая и первой жатвы. Однако в некоторых областях в этот большой праздник работать считалось грехом
21 июля (8 июля по старому стилю) православные верующие празднуют день Обретения иконы Казанской Божией Матери.
С иконой Казанской Божией Матери в православии связано два праздника. Первый летом, 21 июля, – в память явления иконы, а второй осенью, 4 ноября (22 октября по старому стилю) – в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году, пишет https://lt.sputniknews.ru.
История праздника
Это одна из самых почитаемых в православии икон, история ее обретения уходит в 1579 год. В то время в Казани бушевал страшный пожар, который унес жизни сотни людей и уничтожил множество домов в округе. Во время бедствия Богородица явилась девятилетней девочке Матроне (дочери купца Онучина) и показала ей место, где находится икона.
Рассказу девочки никто не поверил, тогда Богородица явилась ей снова. Спустя какое-то время Матрона вместе с матерью пошли в указанное место и стали копать, там они действительно нашли святой образ, завернутый в кусок холста. Икона была в целости и сохранности, от нее исходил чудесный свет. Историки предполагают, что икона была спрятана еще до покорения Казани кем-нибудь из христиан, скрывавших свою веру.
Обретенную икону перенесли в храм Святителя Николая, затем с Крестным ходом в Благовещенский собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. На месте явления иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.
Икона Казанской Божьей Матери со дня своего явления не раз оказывалась в гуще самых грозных событий и помогала русскому народу их преодолеть.
Неслучайно ноябрьский праздник иконы совпадает с Днем народного единства. Оба праздника связаны с изгнанием поляков из Москвы в 1614 году. Именно тогда 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от иноземных захватчиков. Русским воинам накануне штурма Москвы был передан список чудотворной иконы, перед которым они усердно молились. И она им помогла.
После успешного окончания сражения князь Дмитрий Пожарский построил в центре уже освобожденной столицы Казанский собор, в который в 1636 году был помещен чудотворный образ — тот самый, который помог вернуть Москву.
С тех пор чудотворную икону часто возили с собой перед важными битвами и там, где она находилась – враг бывал разбит.
История оригинала Иконы Казанской Божией Матери запутана, и до сих пор неизвестна ее судьба. По одной из версий икону была похищена из Богородицкого монастыря в Казани в ночь с 28 на 29 июня 1904 году (по старому стилю).
Преступников удалось задержать, при них были найдены драгоценности и частицы украшений с икон Богородицы и Спасителя, но самой иконы не было. Есть предположение, что образ был порублен и сожжен, по другим данным он мог быть продан старообрядцам.
Икона Казанской Божией Матери считается покровительницей всех женщин, перед ней молятся об обретении семейного счастья, о здоровье детей и мужа, достатке в доме и спокойствии в семье, а также просят о рождении ребенка.
На Руси этот день называли «Казанская летняя», это время начала сбора урожая и первой жатвы. Однако в некоторых областях на Казанскую летнюю работать было нельзя, а гуляния в честь праздника продолжались два или три дня.
Что можно и что нельзя делать
А вот что точно можно и нужно делать 21 июля – так это играть свадьбу, считалось, что браки, заключенные в день Казанской Божией Матери, будут счастливыми и крепкими.
Обращали в этот день внимание и на знаки природы, считалось, что если на Казанской неделе нет дождя, то он пойдет на Ильинской (в начале августа). Черника созрела – пришло время жатвы. Пчелы ведут себя агрессивно – к засухе.
Молитвы
Тропарь Казанской иконе Богоматери, глас 4
Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, / иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: // Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.
Кондак Казанской иконе Богоматери, глас 8
Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, / скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы. / Ускорим на молитву, и потщимся на покаяние: / источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, / предваряет на помощь, и избавляет от великих бед и зол, // благонравныя и богобоящияся рабы Своя.
Молитва перед Казанской иконой Богоматери
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
21 июля. Казанская икона Божьей Матери
Эта икона явилась в 1579 году вскоре после взятия Казанского царства у татар Иоанном Грозным. Пресвятая Богородица явила здесь свою чудотворную икону для того, чтобы более утвердить в ней вновь обращенных из тамошних жителей; не веровавших же более расположить к христианской вере. Она Сама явилась во сне одной благочестивой девице, по имени Матрона, дочери погоревшего во время страшного пожара в Казани стрельца, повелела возвестить архиепископу и градоначальнику, чтобы они взяли икону Ее из земли, и при этом указала самое место. Девица рассказала о своем сне матери, но та объяснила его обыкновенною детскою грезою. Сон повторился еще дважды, пишет https://www.pravmir.ru/.
В третий раз чудесною силою Матрона была выброшена из окна на двор, где увидела и икону, на которой от лица Божией Матери исходили столь грозные лучи, что она боялась быть сожженною ими, и от иконы исходил голос: «Если ты не исполнишь моего повеления, то Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». После сего мать и дочь отправились к архиепископу Иеремии и градоначальнику, но те не поверили им. Тогда 8 июля, в глубоком огорчении, обе они, в присутствии народа, пошли на указанное место. Мать и народ начали копать землю, иконы не находили.
Но лишь стала копать сама Матрона, икона была найдена. Она была завернута в кусок сукна и сияла чудным светом, как будто была совершенно новая, только что написанная. Полагают, что икона была зарыта еще до покорения Казани, кем-нибудь из христиан, скрывавших свою веру от ненавистников веры, магометан. Слух о явлении иконы разнесся по всему городу, стеклось множество народа, и архиепископ, в присутствии градоначальников, с крестным ходом перенес икону в ближайшую церковь св. Николая, а оттуда в Благовещенский собор. При следовании иконы в храм многие больные, особенно слепцы, получили исцеление.
Можно думать, что эта преимущественная цельба слепоты служила знамением того, что святая икона явилась для просвещения духовным светом омраченных слепотою магометанского лжеучения. Список с иконы был отправлен в Москву, и царь Иоанн Васильевич повелел построить церковь и женский монастырь на месте явления иконы. Первою инокинею и затем настоятельницею в монастыре была девица Матрона. В 1768 г. императрица Екатерина II, слушав литургию в монастыре, украсила венец чудотворной иконы Богородицы бриллиантовою короною.