21 июля 2020 — день Обретения иконы Казанской Божией Матери: какие молитвы читать, что просить и как себя вести

Во время бедствия Богородица явилась девятилетней девочке Матроне (дочери купца Онучина) и показала ей место, где находится икона. Какие молитвы читать перед Иконой Казанской Божией Матери.

В 1768 г. императрица Екатерина II, слушав литургию в монастыре, украсила венец чудотворной иконы Богородицы бриллиантовою короною

В эту пору приходило время начала сбора урожая и первой жатвы. Однако в некоторых областях в этот большой праздник работать считалось грехом

21 июля (8 июля по старому стилю) православные верующие празднуют день Обретения иконы Казанской Божией Матери.

С иконой Казанской Божией Матери в православии связано два праздника. Первый летом, 21 июля, – в память явления иконы, а второй осенью, 4 ноября (22 октября по старому стилю) – в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году, пишет https://lt.sputniknews.ru.

История праздника

Это одна из самых почитаемых в православии икон, история ее обретения уходит в 1579 год. В то время в Казани бушевал страшный пожар, который унес жизни сотни людей и уничтожил множество домов в округе. Во время бедствия Богородица явилась девятилетней девочке Матроне (дочери купца Онучина) и показала ей место, где находится икона.

Рассказу девочки никто не поверил, тогда Богородица явилась ей снова. Спустя какое-то время Матрона вместе с матерью пошли в указанное место и стали копать, там они действительно нашли святой образ, завернутый в кусок холста. Икона была в целости и сохранности, от нее исходил чудесный свет. Историки предполагают, что икона была спрятана еще до покорения Казани кем-нибудь из христиан, скрывавших свою веру.

Обретенную икону перенесли в храм Святителя Николая, затем с Крестным ходом в Благовещенский собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. На месте явления иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.

Икона Казанской Божьей Матери со дня своего явления не раз оказывалась в гуще самых грозных событий и помогала русскому народу их преодолеть.

Неслучайно ноябрьский праздник иконы совпадает с Днем народного единства. Оба праздника связаны с изгнанием поляков из Москвы в 1614 году. Именно тогда 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от иноземных захватчиков. Русским воинам накануне штурма Москвы был передан список чудотворной иконы, перед которым они усердно молились. И она им помогла.

После успешного окончания сражения князь Дмитрий Пожарский построил в центре уже освобожденной столицы Казанский собор, в который в 1636 году был помещен чудотворный образ — тот самый, который помог вернуть Москву.

С тех пор чудотворную икону часто возили с собой перед важными битвами и там, где она находилась – враг бывал разбит.

История оригинала Иконы Казанской Божией Матери запутана, и до сих пор неизвестна ее судьба. По одной из версий икону была похищена из Богородицкого монастыря в Казани в ночь с 28 на 29 июня 1904 году (по старому стилю).

Преступников удалось задержать, при них были найдены драгоценности и частицы украшений с икон Богородицы и Спасителя, но самой иконы не было. Есть предположение, что образ был порублен и сожжен, по другим данным он мог быть продан старообрядцам.

Икона Казанской Божией Матери считается покровительницей всех женщин, перед ней молятся об обретении семейного счастья, о здоровье детей и мужа, достатке в доме и спокойствии в семье, а также просят о рождении ребенка.

На Руси этот день называли «Казанская летняя», это время начала сбора урожая и первой жатвы. Однако в некоторых областях на Казанскую летнюю работать было нельзя, а гуляния в честь праздника продолжались два или три дня.

Что можно и что нельзя делать

А вот что точно можно и нужно делать 21 июля – так это играть свадьбу, считалось, что браки, заключенные в день Казанской Божией Матери, будут счастливыми и крепкими.

Обращали в этот день внимание и на знаки природы, считалось, что если на Казанской неделе нет дождя, то он пойдет на Ильинской (в начале августа). Черника созрела – пришло время жатвы. Пчелы ведут себя агрессивно – к засухе.

Молитвы

Тропарь Казанской иконе Богоматери, глас 4