Как привлечь деньги в дом в новолуние 20 июля 2020 года

Новолуние — отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Денежные приметы помогут привлечь в жизнь финансовое благополучие и справиться с любыми материальными проблемами.
Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства. В такое время проще всего оставить в прошлом все, что мешало развитию и счастью, а также осуществить давние задумки. Эксперты сайта рекомендуют познакомиться с денежными приметами, которые позволят больше не страдать от нехватки средств к существованию.
- В день Новолуния найти монету — к финансовой удаче. Ее сохраняют, чтобы затем показать молодому месяцу и спрятать рядом с порогом дома. Тогда деньги пойдут в карман, а не мимо.
- Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток.
- По примете в день Новолуния монетка, показанная Луне, станет талисманом, притягивающим деньги.
- Справиться с финансовыми трудностями поможет крупная купюра. Ее кладут на ночь на подоконник, а затем прячут в укромном месте. Она станет магнитом для финансовых потоков.
- Еще одна действенная финансовая примета — в день Новолуния разложить деньги в укромные уголки, а на следующий день приобрести на них необходимые для дома товары. Так получится привлечь материальный достаток в дом.
- Поклониться семь раз Новой Луне — к деньгам. Для того чтобы прибыль шла постоянно, в сторону Луны кидают серебряную монетку.
- Привлечь деньги получится, если в день Новолуния строить планы, но не начинать ничего нового.
- По примете встреченный рассвет и проговоренное вслух желание разбогатеть привлечет в жизнь материальное благополучие. В летний период рассвет лучше всего встречать на природе или на балконе, чтобы увидеть первые лучи Солнца во всей красе.
- Еще одна примета — добавить в кошелек эфирное масло, привлекающее достаток. Одной капли будет достаточно. Ее можно нанести на купюру, чтобы сделать ее денежным талисманом, или же смочить маслом ватный диск.
- В Новолуние заговаривают воду, чтобы поливать ей растения, привлекающие достаток. Это может быть денежное или долларовое дерево, которые украсит интерьер и будет символом материального благополучия.
В день Новолуния принято проводить обряды, направленные на очищение. Для этого можно использовать соль, которой натирают тело, а затем помыться прохладной водой, чтобы смыть с себя негативные программы и избавиться от отрицательного воздействия извне. Кроме того, в день Новолуния привлечь деньги можно благодаря изготовлению денежных талисманов для дома, чтобы финансовый поток не иссякал.
Источник: dailyhoro.ru
Нет, это нищета
75000 руб
Нет
200000
Нееет
45000
150.000
500 000.
70тысяч
Нет вся в долгах
Вы издеваетесь? Я получаю 60тысяч,из них 40 тысяч плачу за обучение сына. Пусть Аллах Великий и Всемогущий воздаст по делам Аминь
150000
100000 в месяц для начала
50000
Нет не хватает. 150-200 тысяч тенге достаточно
10тыс
От 100000 на 1 человека
180000.нет
Мне надо 100000.а получаю 13000.позор. Но не мне, конечно!!!!!
Не хватает
Да хватит 7000грн
3т.₴
3т.₴
20000
100000 на семью с 3х человек
30000
50
150000р
40000
25000
Хотя бы 100000 грн
25000тыс.
От 800 000тг.до 1.5 млн.тенге
200.000
С моей зарплатой НЕ ХВАТАЕТ!
50 000 т.руб
700000
От 100000
100 000
100000
135000