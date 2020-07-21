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Газета «Курьер.Среда.Бердск» возобновляет выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!

16:40 21.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С июля мы начинаем выпуск, но пока по сокращенному варианту. Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в спецвыпуске 29 июля. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

Газета Курьер.Среда.Бердск возобновляет выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!
Курьер.Среда.Бердск, №12/2020

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начинаем выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер.Среда.Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

29 июля 2020 – выйдет спецвыпуск о медицине, о борьбе с коронавирусом и различными полезными инструкциями.

Далее график таков: 26 августа, 16 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 29 июня 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в спецвыпуске 29 июля. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.
Мы вас любим и все 17 лет работаем для вас.
Да, 16 июля нам уже 17 лет. Самим не верится.

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