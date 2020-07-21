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Где получают выплаты на детей от 16 до 18 лет включительно в России?

20:18 21.07.2020 Фото: pixabay.com
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В некоторых регионах местные власти нашли миллионы на предоставление финансовой помощи семьям с детьми старше 16 лет, которые остались без президентских 10 000 рублей.

Где получают выплаты на детей от 16 до 18 лет включительно в России?
В Тверской области повторно предоставят выплату на детей с 16 до 18 лет

Выплату на детей с 16 до 18 лет включительно в Тверской области предоставят повторно. При этом получателям первой выплаты не нужно снова подавать заявление – средства будут начислены автоматически. Такое решение было принято 14 июля на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Данная мера была введена в регионе с 1 июля этого года по инициативе губернатора Тверской области. Она стала дополнением к федеральному пакету мер поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса.

От жителей Верхневолжья на предоставление данной единовременной выплаты уже поступило 5830 заявлений.

Тверская область один из немногих регионов России, где осуществляется выплата на детей с 16 до 18 лет. На эти цели было выделено более 101 млн рублей. Такой же объем средств заложен и на предоставление повторной выплаты, которая будет начислена в августе тем, кто уже получил поддержку в июле.

Финансовую помощь может получить один из родителей или законный представитель ребенка. Выплата осуществляется на детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года, которые являются гражданами РФ, зарегистрированы и проживают на территории Тверской области не менее пяти лет.

На детей, родившихся 11 мая 2004 года и позже, распространяется федеральная выплата.

На каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей, а также на гражданина, достигшего 18-летнего возраста, предоставляется 3 тысячи рублей. На каждого ребенка из многодетной семьи – 5 тысяч рублей.

Заявку также можно подать через портал Госуслуги. Датой приема заявления считается дата его регистрации. Одна неделя предусмотрена на проверку и оформление документов, после чего принимается решение о назначении выплат. О положительном решении заявителя проинформируют в течение рабочего дня. Выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, сообщают «Тверские ведомости».

Аналогичные выплаты готовят в Иркутской области. 20 июля региональное заксобрание рекомендовало к принятию во втором чтении законопроект о единовременной выплате на детей в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает пресс-служба областного парламента.

30 июня законопроект принят в первом чтении. В ходе работы над документом в него внесли ряд изменений — предложил предоставлять выплату при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года и возраста 18 лет до 1 сентября 2020 года. Обратиться за соцподдержкой можно будет до 1 декабря этого года.

Власть Новосибирской области ничего подобного пока не придумала. Между тем родителей со всей страны просят президента расширить выплаты на детей до 18 лет, поскольку многие из них учатся и «тоже хотят есть». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», родители создали петицию, в которой просят лично Владимира Путина дать 10 000 рублей, как на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

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