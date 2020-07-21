За месяц отремонтируют двухполосную дорогу за 13,5 млн рублей до Сосновки от Бердска

Починят дорогу от Бердска до Сосновки за 13,3 млн рублей

На сайте госзакупок появилось объявление о закупке на капитальный ремонт дороги от Бердска до Сосновки. Прием заявок осуществляется с 16 по 28 июля. Цена, за которую администрация Искитимского района предлагает отремонтировать 510 метров дороги – 13 376 398 рублей.

В ходе капремонта дороги в ней должно появиться 2 полосы с шириной проезжей части 6 метров и 1 метр обочины. Дорожное покрытие будет щебеночное. На всех участках капитального ремонта автодорога проходит в насыпи. Расчетная скорость движения по этой дороге

В смету по контракту, из которой формируется обоснование максимальной цены, также входит плата за загрязнение окружающей среды в размере 12 тысяч рублей, а также 218 тысяч рублей на непредвиденные затраты.

Также компания, которая будет выполнять капитальный ремонт дороги от Бердска до Сосновки, должна будет установить основание дорожной одежды, водопропускные трубы, дорожные знаки и сигнальные столбики. На все это будет гарантия сроком от 2 до 6 лет.

Всего ремонт пройдет на 3 участках дороги, каждый из которых длиной не более 250 метров. Суммарно отремонтированные участки дороги будут протяженностью 510 метров. Ремонт будет закончен через месяц после даты заключения контракта.