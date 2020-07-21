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За месяц отремонтируют двухполосную дорогу за 13,5 млн рублей до Сосновки от Бердска

22:30 21.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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На 510 метрах дороги установят дорожные знаки, водопропускные трубы и сигнальные столбики, сделают щебеночное покрытие.

За месяц отремонтируют двухполосную дорогу за 13,5 млн рублей до Сосновки от Бердска
Починят дорогу от Бердска до Сосновки за 13,3 млн рублей

На сайте госзакупок появилось объявление о закупке на капитальный ремонт дороги от Бердска до Сосновки. Прием заявок осуществляется с 16 по 28 июля. Цена, за которую администрация Искитимского района предлагает отремонтировать 510 метров дороги – 13 376 398 рублей.

В ходе капремонта дороги в ней должно появиться 2 полосы с шириной проезжей части 6 метров и 1 метр обочины. Дорожное покрытие будет щебеночное. На всех участках капитального ремонта автодорога проходит в насыпи. Расчетная скорость движения по этой дороге

В смету по контракту, из которой формируется обоснование максимальной цены, также входит плата за загрязнение окружающей среды в размере 12 тысяч рублей, а также 218 тысяч рублей на непредвиденные затраты.

Также компания, которая будет выполнять капитальный ремонт дороги от Бердска до Сосновки, должна будет установить основание дорожной одежды, водопропускные трубы, дорожные знаки и сигнальные столбики. На все это будет гарантия сроком от 2 до 6 лет.

Всего ремонт пройдет на 3 участках дороги, каждый из которых длиной не более 250 метров. Суммарно отремонтированные участки дороги будут протяженностью 510 метров. Ремонт будет закончен через месяц после даты заключения контракта.

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От редакции

Вы там ездите?

Аноним, 21 июля 2020 10:04
Вообще нет слов, в центре города и на микрорайоне есть такие "раздолбанные" дороги и не понятно - это самая необходимая дорога для Бердска?!.. Да и цена за полкилометра просто "золотая"! Чья инициатива за муниципальный счет отремонтировать именно там дорогу, кто пролоббировал???
Гость, 21 июля 2020 11:21
Кто-кто... Цвет нацЫи с водозабора!
Аноним, 21 июля 2020 11:27
Причем здесь дороги центра и микрорайона Бердска? Дорогу до Сосновки ремонтирует не Бердск, а администрация Искитимского района. Наверное, жители Сосновки часто посещают Бердск и пользуются этой дорогой.
Александр, 21 июля 2020 22:28
Читать мы научились только заголовки, там шрифт крупнее?

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