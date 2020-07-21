21.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Начал работу ковидный госпиталь на базе корпуса наркологии на ул. Попова Бердска

22:46 21.07.2020 Фото: zdrav.nso.ru
2 6

Главврач Дробинская заверила, что потоки пациентов строго разделены. Больница получила дополнительно кислородные концентраторы, их сейчас в госпитале 16. В ближайшее время поступят 5 мониторов пациента и дополнительный аппарат ИВЛ.

Начал работу ковидный госпиталь на базе корпуса наркологии на ул. Попова Бердска
Бердский госпиталь рассчитан на 60 коек
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Начал работу ковидный госпиталь на базе корпуса наркологии на ул. Попова Бердска

Начал работу ковидный госпиталь на базе корпуса наркологии на ул. Попова Бердска+1 новый зараженный COVID-19 в Бердске. Всего инфицированы 149 человек на 21 июляЕщё 76 новостей

Один из корпусов городской больницы Бердска полностью перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на эту инфекцию.

Четырехэтажный корпус на улице Попова теперь работает как распределительный центр, рассказывает главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская: «В госпиталь поступают пациенты с пневмониями, пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Потоки у нас строго разделены. Сразу во время госпитализации у каждого [больного] берут мазок на коронавирус, и, пока не пришел результат [теста], пациенты без статуса лежат у нас на одном этаже. Когда из лаборатории присылают результаты, мы сразу переводим пациента либо на тот этаж, где находятся все [пациенты] с подтвержденным коронавирусом, либо на этаж, где только отрицательные пневмонии».

«Красной зоной» считается весь корпус целиком. Персонал надевает защиту на первом этаже, на входе. Для безопасности медиков и пациентов оборудовали шлюзы. По такому принципу работают новосибирские больницы №11, №25 и №3.

Больница получила дополнительно кислородные концентраторы, их сейчас в госпитале 16. В ближайшее время поступят 5 мониторов пациента и дополнительный аппарат ИВЛ. В каждой палате установили рециркулятор для обеззараживания воздуха, также в одном из отделений оборудовали палату интенсивной терапии. Создан необходимый запас средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Бердский госпиталь рассчитан на 60 коек. В большинстве палат сейчас есть пустые места. Алла Дробинская объясняет, что в последнее время поток пациентов с внебольничными пневмониями и с коронавирусной инфекцией в Бердске сокращается. «Такая тенденция наблюдается и в Новосибирске, и во многих районах области, но мы, при поддержке регионального Минздрава, на всякий случай, с запасом, открыли госпиталь именно на 60 коек. В первую очередь, чтобы максимально разделить потоки и обеспечить полную безопасность и пациентов, и персонала».

Курировали организацию госпиталя заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова и главные специалисты Новосибирской области: главный инфекционист Лариса Позднякова, главный эпидемиолог Елена Пудова и главный пульмонолог Любовь Куделя.

Комиссия Минздрава региона в том же составе продолжает инспекцию инфекционных отделений и изоляторов центральных районных больниц области. Накануне специалисты побывали в Колыванской ЦРБ и отметили, в первую очередь, работу поликлиники: на входе всем посетителям измеряют температуру, пациенты с признаками ОРВИ отделены от основного потока, прием идет в инфекционном кабинете. Также комиссия осмотрела инфекционный изолятор больницы и приняла решение изменить маршрутизацию. Всех жителей Колыванского района с коронавирусом и подозрением на него, кому требуется лечение в условиях стационара, теперь будут госпитализировать в новосибирские больницы. В ЦРБ будут переводить пациентов на долечивание.

На этой неделе комиссия Минздрава планирует посетить больницу Тогучина.

Источник: zdrav.nso.ru

Мнение читателей
5
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что скажете?

Аноним, 21 июля 2020 18:22
Молодцы, хорошо поработали, только с опозданием на несколько месяцев.
Елена, 21 июля 2020 19:01
Боксы нужны. В одной палате лежат трое, ждут результата. Из трех-один положительный. Его поднимают выше этажом а остальные лечатся тут же. А как же контакты?В одной палате целых 3 дня.Это минимум.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФото: Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку
23:49 21-07-2020
Фото: Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку
БердскНачал работу ковидный госпиталь на базе корпуса наркологии на ул. Попова Бердска 2
22:46 21-07-2020
Начал работу ковидный госпиталь на базе корпуса наркологии на ул. Попова Бердска
БердскКакие предметы знают лучше всего выпускники Бердска? Сморите список самых высоких баллов по ЕГЭ 3
22:45 21-07-2020
Какие предметы знают лучше всего выпускники Бердска? Сморите список самых высоких баллов по ЕГЭ
БердскКак распознать скупердяя в мужчине рядом с тобой: если не подарил шубу - он жадный? 4
22:40 21-07-2020
Как распознать скупердяя в мужчине рядом с тобой: если не подарил шубу - он жадный?
Путин остается до 2030 года. Хотя «пока еще ничего не решил» 1
22:37 21-07-2020
Путин остается до 2030 года. Хотя «пока еще ничего не решил»
БердскМагнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий 77
22:34 21-07-2020
Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
БердскСамые сильные и уверенные в себе зодиакальные знаки. Их всего 4 - ты среди них? 288
22:34 21-07-2020
Самые сильные и уверенные в себе зодиакальные знаки. Их всего 4 - ты среди них?
БердскМусор и вытоптанная трава на "Бердской Косе" в Бердске - парк не готов принять такое количество отдыхающих? 5
22:31 21-07-2020
Мусор и вытоптанная трава на
БердскНациональные цели-2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян-физкультурников 12
22:31 21-07-2020
Национальные цели-2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян-физкультурников
БердскЗа месяц отремонтируют двухполосную дорогу за 13,5 млн рублей до Сосновки от Бердска 4
22:30 21-07-2020
За месяц отремонтируют двухполосную дорогу за 13,5 млн рублей до Сосновки от Бердска