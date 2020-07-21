Начал работу ковидный госпиталь на базе корпуса наркологии на ул. Попова Бердска

Главврач Дробинская заверила, что потоки пациентов строго разделены. Больница получила дополнительно кислородные концентраторы, их сейчас в госпитале 16. В ближайшее время поступят 5 мониторов пациента и дополнительный аппарат ИВЛ.

Бердский госпиталь рассчитан на 60 коек

Один из корпусов городской больницы Бердска полностью перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на эту инфекцию.

Четырехэтажный корпус на улице Попова теперь работает как распределительный центр, рассказывает главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская: «В госпиталь поступают пациенты с пневмониями, пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Потоки у нас строго разделены. Сразу во время госпитализации у каждого [больного] берут мазок на коронавирус, и, пока не пришел результат [теста], пациенты без статуса лежат у нас на одном этаже. Когда из лаборатории присылают результаты, мы сразу переводим пациента либо на тот этаж, где находятся все [пациенты] с подтвержденным коронавирусом, либо на этаж, где только отрицательные пневмонии».

«Красной зоной» считается весь корпус целиком. Персонал надевает защиту на первом этаже, на входе. Для безопасности медиков и пациентов оборудовали шлюзы. По такому принципу работают новосибирские больницы №11, №25 и №3.

Больница получила дополнительно кислородные концентраторы, их сейчас в госпитале 16. В ближайшее время поступят 5 мониторов пациента и дополнительный аппарат ИВЛ. В каждой палате установили рециркулятор для обеззараживания воздуха, также в одном из отделений оборудовали палату интенсивной терапии. Создан необходимый запас средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Бердский госпиталь рассчитан на 60 коек. В большинстве палат сейчас есть пустые места. Алла Дробинская объясняет, что в последнее время поток пациентов с внебольничными пневмониями и с коронавирусной инфекцией в Бердске сокращается. «Такая тенденция наблюдается и в Новосибирске, и во многих районах области, но мы, при поддержке регионального Минздрава, на всякий случай, с запасом, открыли госпиталь именно на 60 коек. В первую очередь, чтобы максимально разделить потоки и обеспечить полную безопасность и пациентов, и персонала».

Курировали организацию госпиталя заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова и главные специалисты Новосибирской области: главный инфекционист Лариса Позднякова, главный эпидемиолог Елена Пудова и главный пульмонолог Любовь Куделя.

Комиссия Минздрава региона в том же составе продолжает инспекцию инфекционных отделений и изоляторов центральных районных больниц области. Накануне специалисты побывали в Колыванской ЦРБ и отметили, в первую очередь, работу поликлиники: на входе всем посетителям измеряют температуру, пациенты с признаками ОРВИ отделены от основного потока, прием идет в инфекционном кабинете. Также комиссия осмотрела инфекционный изолятор больницы и приняла решение изменить маршрутизацию. Всех жителей Колыванского района с коронавирусом и подозрением на него, кому требуется лечение в условиях стационара, теперь будут госпитализировать в новосибирские больницы. В ЦРБ будут переводить пациентов на долечивание.

На этой неделе комиссия Минздрава планирует посетить больницу Тогучина.

Источник: zdrav.nso.ru