Ввели режим ЧС из-за подтопления на территории уральского города

В воде оказались около 200 домов. В ликвидации последствий подтопления задействована группировка сил и средств из 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств.

Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги введен режим ЧС

В Нижних Сергах оказались подтоплены около 200 домов, спасатели эвакуировали семь человек.

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления. В воде оказались около 200 домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в понедельник.

В городе Нижние Серги с населением около 9 тыс. человек из-за ливней и повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов по улице Жукова.

«Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги введен режим ЧС. По предварительной информации в зоне подтопления оказались около 200 домов, несколько административных зданий. Из зоны подтопления эвакуированы спасателями семь человек. Остальные жители самостоятельно покинули подтопленные дома, информации о пострадавших пока не поступало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации последствий подтопления задействована группировка сил и средств из 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств. «Руководит спасательными работами в зоне подтопления начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев. Сейчас группы из числа спасателей, полиции и служб жизнеобеспечения города на лодках производят объезд подтопленных домов и придомовых территорий на предмет нахождения там людей. Для размещения жителей подтопленной территории администрацией подготовлены три пункта временного размещения (ПВР): санаторий и два детских сада, в готовности находятся три автобуса для доставки людей в ПВР», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что сейчас ведутся работы по очистке русла реки от мусора, принесенного течением паводковых вод. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются.

О паводке в городе

Ранее ТАСС со ссылкой на главу района сообщил о том, что планируется эвакуация жителей, а на место ЧП стягивается техника со всего района. В региональном ГУ МЧС уточнили, что на помощь местным спасателям выдвинулась дополнительная группировка из Екатеринбурга — 50 человек и семь плавсредств, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Жители города публикуют в социальных сетях фото и видео, на которых мощный поток воды ранее небольшой реки затопил дома, гаражи, металлургический завод. Поток сносит бревна, машины, уничтожил пешеходный мост.

Нижние Серги — город в Свердловской области, расположенный на западном склоне Среднего Урала, в 82 км от областного центра Екатеринбурга. В муниципалитете проживают около 9 тыс. человек. На территории города находится Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (входит в «НЛМК-Урал»), также населенный пункт известен своими санаториями.

Источник: ТАСС