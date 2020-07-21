Баллотируется коммунист и подполковник Андрей Некрасов от Бердска в заксобрание региона

Облизбирком утвердил пока только одномандатников, выдвинутых КПРФ на сентябрьские выборы в региональный парламент. Партийный список коммунистов возглавляет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Андрей Некрасов, депутат горсовета и педагог школы №11 Бердска выдвинут кандидатом в заксобрание от КПРФ

Избирательная комиссия Новосибирской области 20 июля заверила списки кандидатов от КПРФ на выборы депутатов регионального заксобрания, которые состоятся 13 сентября.

Областное отделение компартии обратилось в избирком со списком своих претендентов на депутатские мандаты 18 июля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фамилии были утверждены на региональной партконференции накануне и согласованы с ЦК КПРФ.

Но пока облизбирком завизировал список коммунистов лишь по одномандатным округам. В нем 30 кандидатов. Бердск относится к двум избирательным округам — №12 и 16. Первый охватывает и часть Искитимского района. Второй — целиком относится к Бердску.

Согласно утвержденным облизиркомом спискам на них баллотируются выдвиженцы-одномандатники от КПРФ:

Одномандатный избирательный округ №12

Обрывко Александр Николаевич, дата рождения – 18 июня 1984 года, замдиректора новосибирского отделения АО «Новосибирскэнергосбыт», до октября 2019 года замглавы

администрации Искитимского района по ЖКХ.

Одномандатный избирательный округ №16

Некрасов Андрей Васильевич, дата рождения – 12 октября 1957 года, член КПРФ, подполковник запаса, преподаватель школы №11 Бердска, депутат бердского горсовета.

Партийные списки КПРФ пока избирательная комиссия не рассматривала. Судя по всему, это произойдет уже в ближайшие дни. Во всяком случае обком их тоже утвердил. Первая тройка партсписка выглядит так: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, секретарь обкома КПРФ Владимир Карпов, председатель региональной Федерации профсоюзов Александр Козлов, сообщал «Курьер. Сред. Бердск».

Напомним, что конкуренцию на округе от «Единой России» ему составляет действующий депутат заксобрания и директор бердского лицея №6 Зоя Родина. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Зоя Николаевна уже подала документы в бердский избирком на регистрацию в качестве кандидата в депутаты.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, на 20 июля заверены списки восьми избирательных объединений. Сейчас у кандидатов идет этап сбора подписей.

Участвовать в выборах депутатов законодательного собрания региона без сбора подписей могут политические партии, имеющие представительство в Госдуме. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина» и кандидаты, выдвинутые этими партиями.

Кандидаты, избирательные объединения должны представить документы на регистрацию не позднее 18.00 четверга, 22 июля, после чего комиссии в течение 10 дней проверят представленные документы. По их итогам примут решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов или об отказе в их регистрации.