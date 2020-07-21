21.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Баллотируется коммунист и подполковник Андрей Некрасов от Бердска в заксобрание региона

19:01 21.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
11 2

Облизбирком утвердил пока только одномандатников, выдвинутых КПРФ на сентябрьские выборы в региональный парламент. Партийный список коммунистов возглавляет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Баллотируется коммунист и подполковник Андрей Некрасов от Бердска в заксобрание региона
Андрей Некрасов, депутат горсовета и педагог школы №11 Бердска выдвинут кандидатом в заксобрание от КПРФ

Избирательная комиссия Новосибирской области 20 июля заверила списки кандидатов от КПРФ на выборы депутатов регионального заксобрания, которые состоятся 13 сентября.

Областное отделение компартии обратилось в избирком со списком своих претендентов на депутатские мандаты 18 июля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фамилии были утверждены на региональной партконференции накануне и согласованы с ЦК КПРФ.

Но пока облизбирком завизировал список коммунистов лишь по одномандатным округам. В нем 30 кандидатов. Бердск относится к двум избирательным округам — №12 и 16. Первый охватывает и часть Искитимского района. Второй — целиком относится к Бердску.

Согласно утвержденным облизиркомом спискам на них баллотируются выдвиженцы-одномандатники от КПРФ:

Одномандатный избирательный округ №12
Обрывко Александр Николаевич, дата рождения – 18 июня 1984 года, замдиректора новосибирского отделения АО «Новосибирскэнергосбыт», до октября 2019 года замглавы
администрации Искитимского района по ЖКХ.

Одномандатный избирательный округ №16
Некрасов Андрей Васильевич, дата рождения – 12 октября 1957 года, член КПРФ, подполковник запаса, преподаватель школы №11 Бердска, депутат бердского горсовета.

Партийные списки КПРФ пока избирательная комиссия не рассматривала. Судя по всему, это произойдет уже в ближайшие дни. Во всяком случае обком их тоже утвердил. Первая тройка партсписка выглядит так: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, секретарь обкома КПРФ Владимир Карпов, председатель региональной Федерации профсоюзов Александр Козлов, сообщал «Курьер. Сред. Бердск».

Напомним, что конкуренцию на округе от «Единой России» ему составляет действующий депутат заксобрания и директор бердского лицея №6 Зоя Родина. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Зоя Николаевна уже подала документы в бердский избирком на регистрацию в качестве кандидата в депутаты.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, на 20 июля заверены списки восьми избирательных объединений. Сейчас у кандидатов идет этап сбора подписей.

Участвовать в выборах депутатов законодательного собрания региона без сбора подписей могут политические партии, имеющие представительство в Госдуме. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина» и кандидаты, выдвинутые этими партиями.

Кандидаты, избирательные объединения должны представить документы на регистрацию не позднее 18.00 четверга, 22 июля, после чего комиссии в течение 10 дней проверят представленные документы. По их итогам примут решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов или об отказе в их регистрации.

Мнение читателей
0
1
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У Некрасова есть шанс?

Аноним, 21 июля 2020 12:25
НВР:
Какой ужас! В прошлый раз он вытолкал грамотную (НГУ) женщину, главу хим. лаборатории БЭМЗа (она бы точно выступила против свалки). Ну... мы заслуживаем...
Владимир, 21 июля 2020 13:33
Кто-то может вспомнить его,,деятельность" в горсовете? Только место просиживал,да корочками везде махал!
Аноним, 21 июля 2020 12:50
Неужели кто то будет голосовать за него? Изжили себя коммунисты
Андрей, 21 июля 2020 13:31
Он здесь ничего не делал,теперь за деньгами вверх полез!
Аноним, 21 июля 2020 12:58
Баллотироваться ещё не быть избранным. Пусть баллотируется, если партия сказала "Надо!".
Аноним, 21 июля 2020 13:08
"— Ваше политическое кредо? — Всегда! (Илья Ильф, Евгений Петров Двенадцать стульев)
Аноним, 21 июля 2020 13:24
Меня удивляет Зоя Родина, которая навешала на себя две школы, горсовет и идёт в заксобрание. «Единая Россия»-это партия, которая проголосовала за пенсионную реформу, заморозила индексацию военным, ограничила выплаты участникам боевых действий, голосовала за реформы оптимизации здравоохранения и образования, что привело к их развалу. Если она замечательный директор, зачем ей дополнительная нагрузка?
Аноним, 21 июля 2020 13:24
история показала, что между большевиками и коммунистами есть огромная разница...первые шли на смерть за идею , вторые идут на "выборы" за баблом и карьерой..
впрочем, другие партии не лучше ...мы живем во эпоху демагогов и воров ...
Аноним, 21 июля 2020 13:35
Лишь бы не бадьин, шестернин или родина и иже с ними
Аноним, 21 июля 2020 14:57
"Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору." Как, как они всё знали?.
Егорка, 21 июля 2020 19:54
Опять блатные рвутся, такой молодой а уже замдир Энергосбыта.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск3%: Почему не едут иностранные туристы в Россию, названы 5 неожиданных причин
21:39 21-07-2020
3%: Почему не едут иностранные туристы в Россию, названы 5 неожиданных причин
Фото: На Бердской косе потерялся пес, кличка Рино,
21:33 21-07-2020
Фото: На Бердской косе потерялся пес, кличка Рино,
БердскКогда откроются детские сады и начнется учебный год в школах Новосибирске? Дату назвал мэр Локоть
21:31 21-07-2020
Когда откроются детские сады и начнется учебный год в школах Новосибирске? Дату назвал мэр Локоть
Фото: Найден паспорт парня с Узбекистана 08.03.2000 года рождения
21:30 21-07-2020
Фото: Найден паспорт парня с Узбекистана 08.03.2000 года рождения
Синхротрон построят в срок в новосибирском Академгородке, заявил Фальков
21:15 21-07-2020
Синхротрон построят в срок в новосибирском Академгородке, заявил Фальков
На видео нападение разъяренной женщины с палкой на автобус и драку на остановке сняли в Новосибирске
21:05 21-07-2020
На видео нападение разъяренной женщины с палкой на автобус и драку на остановке сняли в Новосибирске
Прогремел взрыв на месте захвата автобуса с заложниками в Луцке. Пассажиры не могут выйти уже 7 часов
20:47 21-07-2020
Прогремел взрыв на месте захвата автобуса с заложниками в Луцке. Пассажиры не могут выйти уже 7 часов
Мальчик жил на улице три недели ради лечения матери от миомы
20:36 21-07-2020
Мальчик жил на улице три недели ради лечения матери от миомы
Где получают выплаты на детей от 16 до 18 лет включительно в России?
20:18 21-07-2020
Где получают выплаты на детей от 16 до 18 лет включительно в России?
БердскВыдвинула противниц свалки у кладбища Слесареву и Рябоконь кандидатами в заксобрание от Бердска партия «Родина» 6
20:10 21-07-2020
Выдвинула противниц свалки у кладбища Слесареву и Рябоконь кандидатами в заксобрание от Бердска партия «Родина»