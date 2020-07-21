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Врио губернатора Дегтярев прибыл в Хабаровск

12:30 21.07.2020 Фото: pixabay.com
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Представление нового врио губернатора правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск).

Врио губернатора Дегтярев прибыл в Хабаровск

Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании «Россия» должен был совершить посадку во вторник в 11.45 (4.45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11.42 (4.42).

О том, что на этом рейсе летел Дегтярев, РИА Новости сообщили в правительстве края.
Представление нового врио губернатора правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск), сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
«Мероприятие перенесено на 16.00», — сказали в пресс-службе.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора «в связи с утратой доверия». Представление Дегтярева правительству пройдет во вторник. Его представит заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Важно что в Хабаровске?

Поросёнок Пётр, 21 июля 2020 13:39
Полезный совет от товарища Дектярёва, как сохранять свежими продукты в холодильнике, оцените его интеллектуальный уровень https://twitter.com/i/status/1285450914879410178

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