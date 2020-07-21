Какие предметы знают лучше всего выпускники Бердска? Сморите список самых высоких баллов по ЕГЭ

Порадовали результаты участников ЕГЭ по русскому языку, сдававших экзамен 06.07.2020. Четыре выпускницы получили на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку: Ева Гельмер, Марина Линник, Дарья Таранова, Марина Суханова.

Самый высокий балл по географии, полученный участником – 92, минимальный – 46

Государственная итоговая аттестация началась в этом году с предметов по выбору. 3 июля — выпускники сдали географию, литературу, информатику и ИКТ. Особенностью этого года стала сдача экзамена по русскому языку в два дня: 6 и 7 июля. Экзамены в 2020 году сдают только те выпускники, которые будут поступать в ВУЗы, сообщает мэрия.

Результаты первых экзаменов уже получены и переданы в образовательные организации. Экзамен по географии фактически сдавали 3 человека, по литературе – 43, информатику и ИКТ- 101. Экзамен по русскому языку сдавали в первый день 321 выпускник.

Самый высокий балл по географии, полученный участником – 92, минимальный – 46, учитывая, что минимальный балл для прохождения ЕГЭ по этому предмету– 37. Средний балл по г. Бердску – 69.

Самый высокий балл по литературе, полученный участником – 90. Средний балл по г. Бердску – 58,9.

Самый высокий балл по информатике и ИКТ, полученный участником – 92. Средний балл по г. Бердску – 60,3.

Порадовали результаты участников ЕГЭ по русскому языку, сдававших экзамен 06.07.2020. Четыре выпускницы получили на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку: Гельмер Ева из МБОУ СОШ №10 «Пересвет», Линник Марина и Таранова Дарья из МБОУ СОШ №11, Суханова Марина – из МАОУ «Экономический лицей».

ЕГЭ по русскому языку 06.07.2020 сдали все участники. Средний балл по результатам первого дня -72,6, при минимальном – 34 балла. Ждем результаты второго дня сдачи экзамена по русскому языку (07.07.2020).

Экзамены проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер по профилактике коронавирусной инфекции. Все работники пунктов проведения экзаменов работают в масках и перчатках.

Во время проведения Государственной итоговой аттестации ни один выпускник в Бердске не был удален из аудитории за нарушение порядка. Апелляций по нарушению порядка проведения аттестации также не было.

В этом году подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно в течение двух дней после официального дня объявления результатов ЕГЭ в конфликтную комиссию Новосибирской области дистанционно через специальный сервис подачи апелляций в разделе «Актуальное» на сайте НИМРО. Все апелляции в 2020 году рассматриваются только в дистанционном режиме в пунктах дистанционного участия. В г. Бердске такой пункт размещен в Муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования». 20.07.2020 в дистанционном режиме рассмотрены 2 апелляции по литературе.

Источник: пресс-служба администрации Бердска