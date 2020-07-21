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Какие предметы знают лучше всего выпускники Бердска? Сморите список самых высоких баллов по ЕГЭ

22:45 21.07.2020 Фото: pixabay.com
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Порадовали результаты участников ЕГЭ по русскому языку, сдававших экзамен 06.07.2020. Четыре выпускницы получили на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку: Ева Гельмер, Марина Линник, Дарья Таранова, Марина Суханова.

Какие предметы знают лучше всего выпускники Бердска? Сморите список самых высоких баллов по ЕГЭ
Самый высокий балл по географии, полученный участником – 92, минимальный – 46

Государственная итоговая аттестация началась в этом году с предметов по выбору. 3 июля — выпускники сдали географию, литературу, информатику и ИКТ. Особенностью этого года стала сдача экзамена по русскому языку в два дня: 6 и 7 июля. Экзамены в 2020 году сдают только те выпускники, которые будут поступать в ВУЗы, сообщает мэрия.

Результаты первых экзаменов уже получены и переданы в образовательные организации. Экзамен по географии фактически сдавали 3 человека, по литературе – 43, информатику и ИКТ- 101. Экзамен по русскому языку сдавали в первый день 321 выпускник.

Самый высокий балл по географии, полученный участником – 92, минимальный – 46, учитывая, что минимальный балл для прохождения ЕГЭ по этому предмету– 37. Средний балл по г. Бердску – 69.

Самый высокий балл по литературе, полученный участником – 90. Средний балл по г. Бердску – 58,9.

Самый высокий балл по информатике и ИКТ, полученный участником – 92. Средний балл по г. Бердску – 60,3.

Порадовали результаты участников ЕГЭ по русскому языку, сдававших экзамен 06.07.2020. Четыре выпускницы получили на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку: Гельмер Ева из МБОУ СОШ №10 «Пересвет», Линник Марина и Таранова Дарья из МБОУ СОШ №11, Суханова Марина – из МАОУ «Экономический лицей».

ЕГЭ по русскому языку 06.07.2020 сдали все участники. Средний балл по результатам первого дня -72,6, при минимальном – 34 балла. Ждем результаты второго дня сдачи экзамена по русскому языку (07.07.2020).

Экзамены проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер по профилактике коронавирусной инфекции. Все работники пунктов проведения экзаменов работают в масках и перчатках.

Во время проведения Государственной итоговой аттестации ни один выпускник в Бердске не был удален из аудитории за нарушение порядка. Апелляций по нарушению порядка проведения аттестации также не было.

В этом году подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно в течение двух дней после официального дня объявления результатов ЕГЭ в конфликтную комиссию Новосибирской области дистанционно через специальный сервис подачи апелляций в разделе «Актуальное» на сайте НИМРО. Все апелляции в 2020 году рассматриваются только в дистанционном режиме в пунктах дистанционного участия. В г. Бердске такой пункт размещен в Муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования». 20.07.2020 в дистанционном режиме рассмотрены 2 апелляции по литературе.

Источник: пресс-служба администрации Бердска

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От редакции

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Аноним, 21 июля 2020 14:22
НВР:
Замечательно. Молодцы!!!
Аноним, 21 июля 2020 14:28
НВР:
Довольна своей работой, недовольна работой автора статьи. Всего наилучшего, Суханова Арина.

От редакции. Информация предоставлена пресс-службой администрации города. Можете им рассказать о своём недовольстве.
Николай, 21 июля 2020 14:37
У нас иногда дают статистику, по которой нельзя понять, кто их подготовил. В г. Бердске принято определять лучших педагогов с потолка! Правильно для справедливого определения учителя по формуле : школа-ФИО преподавателя-предмет-ФИО учеников получивших высокие баллы. Город должен знать своих героев, кто вывел сыновей и дочерей на вершину славы!

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