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«Никому не позволено гадить нам на голову»: Просят помочь губернатора Травникова остановить строительство свалки активисты у СНТ «Марьин Лог» в Бердске. Вышли в очередной пикет 21 июля 2020

12:14 21.07.2020, Алина Бурова Фото: Светлана Рябоконь
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Жители хотят быть услышанными и обращаются с надеждой на помощь и содействие в вопросах строительства полигона ТКО между Искитимом и Бердском.

Никому не позволено гадить нам на голову: Просят помочь губернатора Травникова остановить строительство свалки активисты у СНТ Марьин Лог в Бердске. Вышли в очередной пикет 21 июля 2020
Второй раз за последние три дня выходят в пикет против полигона ТКО дачники СНТ Марьин лог
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Никому не позволено гадить нам на голову: Просят помочь губернатора Травникова остановить строительство свалки активисты у СНТ Марьин Лог в Бердске. Вышли в очередной пикет 21 июля 2020

«Никому не позволено гадить нам на голову»: Просят помочь губернатора Травникова остановить строительство свалки активисты у СНТ «Марьин Лог» в Бердске. Вышли в очередной пикет 21 июля 2020Право на ответ: «Администрация Бердска обсуждает вопросы строительства полигона и собирается обсуждать в дальнейшем»Ещё 84 новостей

Очередную акцию против строительства полигона ТКО устроили общественники и жители Бердска 21 июля у СНТ «Марьин Лог».

Они возмущены тем, что земельный участок с предполагаемым дальнейшим строительством находится между посёлком Маяк Искитимского района и Юго-Восточным микрорайоном Бердска. Компанией ООО «Полигон» планируется построить там полигон твёрдых коммунальных отходов и запустить его в эксплуатацию в ближайшие годы. Жители считают, что это катастрофа для экологии во всей Новосибирской области. В первую очередь она скажется на курортном Бердске с его санаториями и местами отдыха.

Жители города и садоводы микрорайона Марьин Лог хотят быть услышанными и обращаются к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, надеясь на оказание помощи и содействие в этом вопросе.

Председатель СНТ микрорайона «Марьин Лог» Вячеслав Конов прокомментировал ситуацию следующим образом:

— Никому не позволено гадить нам на голову. Положить весь город под эту свалку несерьезно.Это плевок в лицо всей страны. Население города в 105 тысяч положить в карман бизнесменов -это извините, бред сивой кобылы. Они то могут уехать жить в другое государство, а мы нет,- рассказал Вячеслав Владимирович 21 июля.

Напомним, что на публичных слушаниях 20 июля бердским активистам добиться внятного ответа местных властей по этому поводу так и не удалось.

Никому не позволено гадить нам на голову: Просят помочь губернатора Травникова остановить строительство свалки активисты у СНТ Марьин Лог в Бердске. Вышли в очередной пикет 21 июля 2020 Никому не позволено гадить нам на голову: Просят помочь губернатора Травникова остановить строительство свалки активисты у СНТ Марьин Лог в Бердске. Вышли в очередной пикет 21 июля 2020 Никому не позволено гадить нам на голову: Просят помочь губернатора Травникова остановить строительство свалки активисты у СНТ Марьин Лог в Бердске. Вышли в очередной пикет 21 июля 2020

Никому не позволено гадить нам на голову: Просят помочь губернатора Травникова остановить строительство свалки активисты у СНТ Марьин Лог в Бердске. Вышли в очередной пикет 21 июля 2020
Жители Бердска выступают против полигона ТКО и просят губернатора Андрея Травникова помочь остановить строительство
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