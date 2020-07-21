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Скончались еще четыре зараженных COVID-19 в регионе: мужчины в возрасте 65, 69, 80 и 86 лет 21 июля

13:00 21.07.2020 Фото: pexels.com
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Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 995.

Скончались еще четыре зараженных COVID 19 в регионе: мужчины в возрасте 65, 69, 80 и 86 лет 21 июля
Ситуация c Covid-19 не меняется

По данным оперативного штаба на утро 21 июля в регионе выявлено 8 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+102 за последние сутки), в том числе 491 ребенок. 6 299 пациентов выздоровели (+96 за сутки).

Скончались еще четыре пациента, мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19.

В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 995.

В больницы районов области госпитализированы 860 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 280 245 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 766 жителей региона, 29 650 человек сняты с меднаблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 426 обращений по поводу ОРВИ, госпитализированы с таким диагнозом 19 пациентов.

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