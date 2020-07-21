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Загадочный полосатый хвост показывает красивая комета С/2020 «Неовайз». Такое случается раз в 10 лет

13:20 21.07.2020 Фото: Chris Cook
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Комета «Неовайз» проявляет себя характерным для больших комет образом — у нее появились синхронные полосы в хвосте.

Загадочный полосатый хвост показывает красивая комета С/2020 Неовайз. Такое случается раз в 10 лет
Это изображение — серия из 30 экспозиций, сделанных 15 июля

Большими (великими) называют те кометы, которые становятся особенно яркими для наблюдателей на Земле. Такие кометы можно наблюдать на небосводе примерно раз в 10 лет.

Полосы (они также известны как «стрии») разделяют хвост кометы на две области с разной плотностью. По словам сделавшего снимок Криса Кука из Массачусетса, наблюдателям в Северном полушарии комета видна во всем своем великолепии. Это изображение — серия из 30 экспозиций, сделанных 15 июля. Оно демонстрирует синхронные полосы в пылевом хвосте.

Полосы замечали в хвостах комет многие века, однако лишь недавно астрономы приоткрыли завесу этой тайны. В 2007 году космические зонды наблюдали формирование полос в комете Макнота (C/2006 P1). По всей видимости, процесс происходит, когда фрагменты кометы отделяются от собственного ядра. Они разбиваются на мелкие части — таким образом под воздействием солнечной радиации появляются длинные пылевые борозды.

Когда Олли Прайс из Университетского колледжа Лондона изучал снимки полос кометы Макнота, он заметил некоторые странности — полосы иногда словно изгибались и разрушались. Прайс и его коллеги выяснили, что это происходило, когда комета пересекала гелиосферный токовый слой — огромную волнистую структуру в межпланетном пространстве, при пересечении которой изменяется полярность магнитного поля.

Вероятно, пыль может быть электрически заряжена и перестраивается, когда пересекает границу этого слоя.

Может ли это случиться и с кометой «Неовайз»? Время покажет.

Источник: gismeteo

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