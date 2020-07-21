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Особенности геля Азелик

12:59 21.07.2020
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В последние годы многие люди страдают акне и розацеа, черными точками.

Специальный гель от прыщей Азелик позволяет успешно проводить лечение, но врачебный контроль обязателен. Рекомендуется ориентироваться на тяжесть формы заболевания и особенности проявления симптоматики. На сайте https://azelik.ru/можно внимательно изучить особенности предложенного средства.

Основные сведения про гель Азелик

Главный компонент геля – азелаиновая кислота. Она положительно влияет на состояние кожи благодаря глубокому проникновению. Затем отмечаются положительные эффекты:

  • антибактериальный, ведь гель негативно влияет на патогенные бактерии;
  • противовоспалительный, ведь тормозится развитие воспалительных клеток;
  • кератолический, вследствие чего исключается появление прыщей;
  • осветляющий, поэтому пигментация кожи гарантированно устраняется.

Комплексное влияние геля важно для купирования воспалительного процесса, нормализации кровообращения, регенерации. Правильное применение геля исключает риск выделения большого количества кожного жира, очищает поры кожи, выравнивает рельеф лица, устраняет покраснения.

Кому можно использовать гель

Основное противопоказание – это повышенная чувствительность к имеющимся компонентам, что бывает редко. Азелаиновая кислота признана безопасной, причем она не попадает в системный кровоток. Гель Азелик можно использовать при беременности и грудном вскармливании, но желателен постоянный контроль врача.

Гель желательно применять только с 18 лет. Однако многие подростки страдают угревыми высыпаниями, поэтому средство можно использовать 12 лет.

Гель желательно наносить только на очищенную кожу, используя специальное средство. Если кожа склонна к жирности, то дополнительно рекомендуется умывать ее с применением хозяйственного мыла. Процедуру нужно проводить 2 раза в день: утром или вечером. При запущенных случаях требуется комплексный подход, поэтому рекомендуются местные или системные влияния. Положительное влияние удастся заметить через месяц применения. Лечебный курс может продолжаться 3-6 месяцев, а в дальнейшем гель подойдет для профилактики.

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