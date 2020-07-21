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Как узнать УК по адресу своего дома

13:00 21.07.2020
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Управляющая компания по адресу дома ответственна за состояние жилого объекта.

Специализированный официальный реестр Доминфо включает в себя каталог всех управляющих организаций России (98 тысяч УК, ТСЖ, ЖКХ). В сервисе можно бесплатно и с легкостью найти управляющую компанию по адресу своего жилого дома, причем для этого пригодится сайт https://dominfo.ru/uk с актуальным списком УК. О каждой организации предлагается подробная информация о компаниях, в том числе контактные сведения, ФИО руководителя и список жилых объектов, находящихся под их обслуживанием.

Сервис Доминфо позволяет подать жалобу на УК для ее последующего направления в нужную инстанцию, чтобы впоследствии она была рассмотрена. Это можно осуществить абсолютно бесплатно. После этого жильцы дома могут быть уверены в том, что в доме и даже во дворе будет наведен порядок.

На сайте можно найти управляющие компании, которые обслуживают жилые дома. Для этого нужно ввести в поисковом поле адрес своего дома, указав город, улицу и номер здания. При необходимости можно воспользоваться окном подсказок. Посетители могут бесплатно и быстро найти УК своего дома в любом российском городе. Вся информация получена из открытых источников. Если нужно получить дополнительные сведения, являющиеся закрытыми, потребуется пройти регистрационную процедуру. На сайте https://dominfo.ru можно найти доступные УК, чтобы впоследствии воспользоваться их услугами с учетом личных потребностей.

Управляющая и обслуживающая компания ЖКХ – это организация, сотрудники которой обслуживают и содержат многоквартирные жилые дома. Правомочия и обязательства прописаны в договоре, который заключается с владельцами квартир. Для проведения мероприятий не требуется лицензионное разрешение. УК обычно занимаются организацией охраны двора и жилого комплекса, поддержанием строения в пригодном состоянии и уходом за придомовой территорией, уборкой подъездов, предоставлением коммунальных услуг. Зная УК своего жилого дома, можно быть уверенными в том, что любые проблемы с собственным жильем удастся решить быстро и успешно благодаря обращению к специалистам, которые понимают ответственность.

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