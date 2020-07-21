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Мусор и вытоптанная трава на «Бердской Косе» в Бердске — парк не готов принять такое количество отдыхающих?

22:31 21.07.2020, Алиса Ершова Фото: Алиса Ершова
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Возле мусорных баков скопом лежат толстые черные мешки — кто будет вывозить мусор из парка? О беспорядке сообщили жители города.

Мусор и вытоптанная трава на Бердской Косе в Бердске парк не готов принять такое количество отдыхающих?
Мешки с мусором, вытоптанная трава и отсутствие скамеек — что ждет бердчан на Бердской косе

Парк «Бердская коса» давно является любимым местом многих отдыхающих — немудрено, учитывая столь малое количество парковых зон в Бердске. Городской парк фактически является проходным, а чтобы отдохнуть на выходных на природе, бердчане обычно выбирают Бердскую косу: рядом море, маленький песчаный пляжик, мангалы — казалось бы, все условия для отдыха.

О вытоптанной траве в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили читатели 13 июля:

— Там машин масса, везде стоят, вся трава полегла, она желтая. Гулять в выходные невозможно – огромная толпа людей и куча пыли из-за проезжающих машин, — рассказывает жительница Бердска.

Мусор и вытоптанная трава на Бердской Косе в Бердске парк не готов принять такое количество отдыхающих?
Вытоптанная из-за большого количества машин и отдахающих трава в парке Бердская коса

После выходных за отдыхающими также остается много мусора: мешки с ним стоят возле мусорных баков и не вывозятся уже более суток, мусорки полны. Возле каждого бака – толстый черный пакет, который ждет своего часа – но, видимо, дождется не скоро.

Мусор и вытоптанная трава на Бердской Косе в Бердске парк не готов принять такое количество отдыхающих?
Мусорки полны отходами от деятельности отдыхающих

Машин довольно много даже в понедельник – что уж говорить о выходных. Дорога действительно пыльная, машины по ней ездят регулярно, а вся тонкая песчаная кромка пляжа занята отдыхающими. С катеров громко играет музыка, танцуют люди – все-таки в «Бердской Косе» не стоит ждать тишины и уединения леса: несмотря на большую территорию, популярность парка огромна в любое время, поэтому тихое местечко найти невозможно.

Мусор и вытоптанная трава на Бердской Косе в Бердске парк не готов принять такое количество отдыхающих?
Вытоптанная трава

На дороге, по которой ездят машины, травы не осталось уже давно – сложно даже поверить, что весной здесь из-под снега выглядывали первые травинки. Теперь же от них не осталось даже корней. На местах стоянки трава жухлая и сухая, практически везде – примятая и тонкая. Растительность, скорее всего, уже не поднимется до весны. На траве отчетливо видны свежие следы колес и множество более старых – траву автомобилисты ни капли не жалеют. С другой стороны, других парковок кроме как на небольших опушках в парке «Бердская коса» нет.

Мусор и вытоптанная трава на Бердской Косе в Бердске парк не готов принять такое количество отдыхающих?
Вместо зеленой травы — сухие сосновые иголки

Несмотря на популярность парка, поражает его тотальная необустроенность: отсутствуют лавочки, столик всего один – фиолетовый, в самом начале парка, с двумя узкими приделанными скамеечками, мангалы не чистятся от пепла после старых хозяев. Для того, чтобы присесть куда-то в парке, придется брать с собой складной стул. Даже вариант «сесть на траву» теперь не пройдет – от травы остались лишь тонкие ниточки, и защитить от песка и пыли одежду отдыхающих они не способны.

Мусор и вытоптанная трава на Бердской Косе в Бердске парк не готов принять такое количество отдыхающих?
Море на Бердской Косе может похвастаться чистотой
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От редакции

Вы часто ездите на Бердскую косу?

Аноним, 21 июля 2020 15:54
Ну, вот ...
а вы всё на Илющенко бочку катите
Гость, 21 июля 2020 16:07
Ну, и почему же администрацЫя города не работает с арендатором? Или и тут, как с набережной, - "вам никто ничего не обещал и не должен"?!
Аноним, 21 июля 2020 16:52
Берега проданы безвозвратно под дворцы,остальным места мало а окунутся хочется тоже...
Аноним, 21 июля 2020 23:35
Места купаться полно
Вам же надо чтобы чисто было , а убирать за собой не хотите
Михаил, 21 июля 2020 21:55
АВТОР бредит 90.

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