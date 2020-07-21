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Мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Фургал, заявили в СКР

17:30 21.07.2020 Фото: СК РФ
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Следователи утверждают, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции.

Мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Фургал, заявили в СКР
При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка

Следственным комитетом России продолжается установление всех обстоятельств совершения преступлений против личности, инкриминируемых Сергею Фургалу и его соучастникам. В ходе расследования восстановлена хронология и обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году.

Так, следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако, спустя двое суток, оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств.

Собранные Следственным комитетом данные, свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности. Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка.

Также установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Евгения Зори, не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова.

Учитывая имеющиеся сведения, Следственный комитет России намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году.

Официальный представитель СК России С. Петренко

Источник: Следком

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