Пожизненный срок грозит за нападение с ножом на полицейских в наркотическом дурмане 29-летнему жителю Бердска

Молодой человек сидел в подъезде дома по улице Дачной в Новосибирска. На требования полицейских представиться и вытащить руки из карманов брюк он не откликался. Внезапно он достал нож и нанес удары в шею и голову полицейским.

Злоумышленник незаконно изготовил протокол уведомления потерпевшего

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города Бердска.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Уголовное дело расследовано следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Новосибирской области.

По версии следствия, вечером 30 декабря 2019 года в дежурную часть отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по г. Новосибирску поступило заявление о подозрительном гражданине в подъезде жилого дома № 25/3 по улице Дачной в г. Новосибирске.

На место выехал патрульный наряд мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции в составе инспектора и водителя, которые по прибытии обнаружили мужчину в подъезде дома.

В этот момент обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и не отреагировал на требования полицейских представиться и вытащить руки из карманов брюк. Внезапно злоумышленник достал нож и напал на полицейских, нанеся им удары в шею и голову.

Для отражения нападения сотрудники полиции применили огнестрельное оружие и задержали его.

Обвиняемый частично признал вину. Ему показалось, что перед ним находились злоумышленники в форме работников органов внутренних дел, которые хотели его ограбить.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.

Санкцией статьи 317 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертной казни.

Источник: Прокуратура Новосибирской области