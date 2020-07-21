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Сильные молитвы в день иконы Казанской Божьей матери для прочтения 21 июля 2020 года

22:26 21.07.2020 Фото: wikipedia.org
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Со всех концов страны шли люди к чудотворной Казанской иконе и просили о всяческой помощи в жизни: хворые молили о здравии, нищие — о работе, одинокие девицы — о замужестве и детях. Матерь Божия щедро делилась Божественной милостью и помогала всем просящим.

Сильные молитвы в день иконы Казанской Божьей матери для прочтения 21 июля 2020 года
Место находки царским указом Иоанна Грозного превратилось  в пристанище женского монастыря
Сюжет: Православные обряды
Сильные молитвы в день иконы Казанской Божьей матери для прочтения 21 июля 2020 года

Сильные молитвы в день иконы Казанской Божьей матери для прочтения 21 июля 2020 годаЗначение и история иконы Казанской Божьей Матери — Заступницы РоссииЕщё 156 новостей

В самую смуту послал Господь дары милостыни своей. Дочери стрельца Даниила Онучина, девятилетней Матроне привиделась Пресвятая Казанская Божья Матерь и дала наказ отыскать ее среди руин. Три раза являлась Пречистая и указывала место, где зарыта икона Богородицы. Но словам маленькой девочки никто не поверил. Тогда Матронушка с помощью родителей организовала поиски и обрела сияющий чистотой и светом лик Казанской Богоматери.

Первое чудо

Божественной радостью озарились лица христиан и устроили они Крестный ход с иконою Пречистой Девы. Вслед за архиепископом Иеремией шли двое незрячих мужчин. Глаза слепцов распахнулись навстречу Божественному Свету Истины и зрение вернулось к ним. С тех пор уверовали язычники в силу молитв перед Казанской иконой Божьей Матери.

Место находки царским указом Иоанна Грозного превратилось  в пристанище женского монастыря.  Под куполами возведенного Казанского собора и поместили животворящую икону. Матрона и ее матушка постриглись в монахини и служили  Пресвятому Лику Богоматери.

Православие прочно утвердилось на Казанской земле, вбирая на путь праведный остатки иноверцев.

Со всех концов страны шли люди к чудотворной Казанской иконе и просили о всяческой помощи в жизни: хворые молили о здравии, нищие — о работе, одинокие девицы — о замужестве и детях. Матерь Божия щедро делилась Божественной милостью и помогала всем просящим.

Сильные молитвы перед иконой Казанской Божьей Матери

Тропарь, глас 4

Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, / иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: // Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

Перевод: Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленною душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты – Божественный покров рабам Твоим.

Кондак, глас 8

Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, / скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы. / Ускорим на молитву, и потщимся на покаяние: / источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, / предваряет на помощь, и избавляет от великих бед и зол, // благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

Перевод: Прибегнем, люди, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; поспешим на молитву и подвигнемся на покаяние: ибо источает нам неоскудевающие милости Пречистая Богородица, спешит на помощь и избавляет от великих бед и зол благочестивых и богобоязненных рабов Своих.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же истека́ет благода́тная по́мощь// всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Молитва первая

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит Церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́, вы́шшая а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру блага́я Помо́щнице, и всем лю́дем утвержде́ние, и во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри и ны́не, Госпоже́ Всеми́лостивая, на рабы́ Твоя́, Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия и покланя́ющияся пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́, и по́мощи и заступле́ния Твоего́ прося́щия. О, Всеми́лостивая и Премилосе́рдая Де́во Богоро́дице Чи́стая! Воззри́, Госпоже́, на лю́ди Твоя́: мы бо гре́шнии не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего. Ты еси́ засту́пница и предста́тельница на́ша. Ты еси́ оби́димых защище́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдо́вам храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем, и на Твой Пречи́стый о́браз с Предве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м взира́юще, умиле́нное пе́ние Тебе́ прино́сим и вопие́м: поми́луй нас, Ма́ти Бо́жия, и проше́ние на́ше испо́лни, вся бо суть возмо́жна хода́тайству Твоему́: я́ко Тебе́ сла́ва подоба́ет ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: omolitvah

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От редакции

О чем попросите сегодня Божью матерь?

Аноним, 21 июля 2020 17:31
НВР:
Очистиить ум разум и сердце от всякрй грязи зла неверия злости зависти и гордтни и наполнить душу разум и сердце светом Божественной любви мира согласия чистотою помыслов и поступков...добром прощением и милосердием...аминь
Аноним, 21 июля 2020 18:05
НВР:
О помощи в выздоровлении для мамы
Аноним, 21 июля 2020 19:09
НВР:
О прощении Мужа и остаться крепкой СЕМЬЁЙ. Очень Люблю Сынулика и Мужа. Желаю быть всегда крепкой семьёй, чтобы нас ни что не сломало ни характер ни быт. ЛЮБЛЮ СВОЮ СЕМЬЮ❣
Евгения, 21 июля 2020 19:35
Богородице, подари мне настоящую взаимную любовь. Благодарю Тебя, Мати Божия...
Елена, 21 июля 2020 19:42
О скрейшем возвращению долга. Здоров'я родньім
Валентина, 21 июля 2020 19:49
Огромное спасибо за такие хорошие молитвы, Казанская Икона Божьей Матери для меня и моей семьи самая ценая, и помощь от неё идёт всегда, нужно только молиться любимой нашей заступницу и помощница рода христианского, любить и ценить её.
Аноним, 21 июля 2020 20:03
НВР:
О здравии души и тела сыновей моих, даровать им братскую дружбу, способность слышать и слушать друг-друга, помогать друг другу, научить терпению и терпимости; любить, заботиться и почитать нас, родителей. Даровать сыновьям моим способность любить и нести ответственность, создать крепкие счастливые семьи с любящими и любимыми женами, родить и воспитать здоровых, умных, добрых и трудолюбивых детей; жить с добрым настроем и хорошим настроением, в гармонии с собой, близкими людьми и всем миром.
Любовь, 21 июля 2020 20:09
Прочла все молитвы. И на душе стало легко, светло и спокойно. Спасибо Вам.
Ирина, 21 июля 2020 20:28
Пресвятая Богородица! Прошу, помоги избавиться от долговой зависимости. Ничего лишенго мне не надо, только прошу, помоги выбраться из этой ямы.
Аноним, 21 июля 2020 22:29
НВР:
Рождению ребенка дочери моей

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