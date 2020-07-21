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Бросила своего второго годовалого ребенка и пропала мать убитой Вики Тепляковой

16:24 21.07.2020 Фото: pexels.com
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Мать ребенка объявлена в розыск в Южно-Сахалинске. Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить об этом в полицию (круглосуточно) либо приемную департамента образования по телефону: 312-680 (с 09.00 до 17.00).

Бросила своего второго годовалого ребенка и пропала мать убитой Вики Тепляковой
Опасаясь за здоровье ребенка и проявив сознательность, женщина обратилась в органы опеки

Органы опеки Южно-Сахалинска не допустили угрозы жизни и здоровью оставленного без присмотра маленького ребёнка.

Информация о том, что мать погибшей Вики Тепляковой на протяжении последних дней не выходит на связь поступила от ее знакомой. Специалисты отдела опеки и попечительства Южно-Сахалинска оперативно выехали к заявительнице, с которой находился оставленный матерью малыш.

Опасаясь за здоровье ребенка и проявив сознательность, женщина обратилась в органы опеки. Сейчас мальчик, которому еще нет двух лет, помещен для наблюдения в детскую областную больницу, ему обеспечен круглосуточный уход со стороны медиков. Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.

Администрация города Южно-Сахалинска просит всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, сообщить об этом в полицию (круглосуточно) либо приемную департамента образования Южно-Сахалинска по телефону: 312-680 (с 09.00 до 17.00).

Источник: sakhalin.info

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