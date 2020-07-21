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За какую смену врачи получили по 40 и 60 тысяч рублей в мае-июле в России

17:00 21.07.2020 Фото: pexels.com
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Адресовано свыше 231 тыс. выплат на общую сумму в 6,5 млрд рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждении во время пандемии. Читайте как именно.

За какую смену врачи получили по 40 и 60 тысяч рублей в мае июле в России
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За работу в период пандемии работникам социальных учреждений выплачено свыше 231 тыс. выплат на общую сумму в 6,5 млрд рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждении во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене.

Врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую такую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей за смену и 20 тыс. рублей соответственно, а технический персонал – по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Источник: mintrud.gov.ru

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