21.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Похищение? Силой протащили девушку по улице двое мужчин и запихали в Mercedes-Benz на видео на Затулинке в Новосибирске

16:51 21.07.2020 Фото: скриншот видео
0

Девушка просила помощи, как могла. Похитители без труда её закинули в машину, и если бы не вмешались жители соседних домов, то её увезли. Одна из женщин отважно перегородила путь машине похитителей.

Похищение? Силой протащили девушку по улице двое мужчин и запихали в Mercedes Benz на видео на Затулинке в Новосибирске
Видно, как мужчины насильно уводят девушку и заталкивают в чёрный автомобиль

По словам нашего подписчика, сегодня рано утром по адресу Виктора Уса, 4 была попытка похищения девушки.

На видеозаписях, присланных нашим подписчиком видно, как в лифт заходят девушка и двое мужчин. Далее видно, как мужчины насильно уводят девушку и заталкивают в чёрный автомобиль Mercedes-Benz. Через некоторое время девушка выходит из автомобиля и покидает место инцидента.

«В семь утра 21.07.20 по адресу Виктора Уса, была совершена попытка похищения человека.

По словам очевидцев лица не славянской внешности говорили, что девушка — наркоманка и это её родители попросили. При этом, по камерам в лифте видно, что девушка адекватная и с мужчинами не знакома, но после выхода из подъезда девушка будто обмякла и почти не сопротивлялась. Тем не менее, о помощи просила, как могла. Похитители без труда её закинули в машину и если бы не вмешались жители соседних домов, то её увезли. Одна из женщин отважно перегородила путь машине похитителей. После попытки позвонить в полицию, похитители выпустили девушку.

Остается гадать, наркоманка это или традиции свадебного похищения, или не расплатившийся наркодилер со своими поставщиками, или постановочное видео для проверки бдительности местных жителей.

Также следует отметить об абсолютной уверенности в безнаказанности похитителей, номера машины не замазаны, везде камеры, даже подготовленная легенда о наркоманстве, но факт остаётся фактом. В час пик, когда люди активно направлялись на работу в Новосибирске был совершен акт похищения человека». — написал наш подписчик.

К сожалению, истинные намерения и причины поведения людей, изображённых на видеозаписях, пока не известны.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по данной информации ведётся проверка.





Источник: vk.com/incident_nsk

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам ситуация?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Представили правительству региона врио главы Хабаровского края
18:03 21-07-2020
Представили правительству региона врио главы Хабаровского края
Могут ли переболевшие COVID-19 заболеть повторно и станет ли вирус сезонным заболеванием, рассказал экс-директор ВБ "Вектор", вирусолог Сергей Нетёсов
18:00 21-07-2020
Могут ли переболевшие COVID-19 заболеть повторно и станет ли вирус сезонным заболеванием, рассказал экс-директор ВБ
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России в выборы
18:00 21-07-2020
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России в выборы
БердскНациональные цели-2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян-физкультурников
17:52 21-07-2020
Национальные цели-2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян-физкультурников
Пудровые цвета платьев: Стильные оттенки и фасоны для свадьбы и торжества в 2020. Почему девушки выбирают пудровые?
17:51 21-07-2020
Пудровые цвета платьев: Стильные оттенки и фасоны для свадьбы и торжества в 2020. Почему девушки выбирают пудровые?
Бердск«Приехали на пляж искупаться, а с нас потребовали деньги за вход»: за что берет деньги база отдыха «Старая пристань» с жителей Бердска?
17:45 21-07-2020
«Приехали на пляж искупаться, а с нас потребовали деньги за вход»: за что берет деньги база отдыха «Старая пристань» с жителей Бердска?
БердскУшел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте "Курьер.Среда.Бердск" 3
17:41 21-07-2020
Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте
Мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Фургал, заявили в СКР
17:30 21-07-2020
Мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Фургал, заявили в СКР
Обсудили перспективы развития Новосибирского научного центра Министр науки Фальков и губернатор Травников
17:28 21-07-2020
Обсудили перспективы развития Новосибирского научного центра Министр науки Фальков и губернатор Травников
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 6
17:21 21-07-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске