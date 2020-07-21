Похищение? Силой протащили девушку по улице двое мужчин и запихали в Mercedes-Benz на видео на Затулинке в Новосибирске

Девушка просила помощи, как могла. Похитители без труда её закинули в машину, и если бы не вмешались жители соседних домов, то её увезли. Одна из женщин отважно перегородила путь машине похитителей.

Видно, как мужчины насильно уводят девушку и заталкивают в чёрный автомобиль

По словам нашего подписчика, сегодня рано утром по адресу Виктора Уса, 4 была попытка похищения девушки.

На видеозаписях, присланных нашим подписчиком видно, как в лифт заходят девушка и двое мужчин. Далее видно, как мужчины насильно уводят девушку и заталкивают в чёрный автомобиль Mercedes-Benz. Через некоторое время девушка выходит из автомобиля и покидает место инцидента.

«В семь утра 21.07.20 по адресу Виктора Уса, была совершена попытка похищения человека.

По словам очевидцев лица не славянской внешности говорили, что девушка — наркоманка и это её родители попросили. При этом, по камерам в лифте видно, что девушка адекватная и с мужчинами не знакома, но после выхода из подъезда девушка будто обмякла и почти не сопротивлялась. Тем не менее, о помощи просила, как могла. Похитители без труда её закинули в машину и если бы не вмешались жители соседних домов, то её увезли. Одна из женщин отважно перегородила путь машине похитителей. После попытки позвонить в полицию, похитители выпустили девушку.

Остается гадать, наркоманка это или традиции свадебного похищения, или не расплатившийся наркодилер со своими поставщиками, или постановочное видео для проверки бдительности местных жителей.

Также следует отметить об абсолютной уверенности в безнаказанности похитителей, номера машины не замазаны, везде камеры, даже подготовленная легенда о наркоманстве, но факт остаётся фактом. В час пик, когда люди активно направлялись на работу в Новосибирске был совершен акт похищения человека». — написал наш подписчик.

К сожалению, истинные намерения и причины поведения людей, изображённых на видеозаписях, пока не известны.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по данной информации ведётся проверка.









Источник: vk.com/incident_nsk