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Красота / Общество

Сексуальной походкой: Как красиво ходить на каблуках и будоражить мужчин своим появлением?

16:23 21.07.2020 Фото: pxhere.com
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Идеальный размер каблука для девушки это расстояние от пола до пятки, которая стоит на носке.

Сексуальной походкой: Как красиво ходить на каблуках и будоражить мужчин своим появлением?
Перед выходом в свет на высоком каблуке стоит заранее репетировать дома

Умение ходить на каблуках тоже искусство. Не всем девушка дана от рождения идеальная походка на шпильке. Для этого стоит тренироваться дома. Если перед важным мероприятием совсем не остаётся времени, а научиться ходить на каблуках нужно, то стоит прибегнуть к радикальным решениям.

Постоянные тренировки

Перед выходом в свет на высоком каблуке стоит заранее репетировать дома. Если девушка совершенно не умеет ходить на колодках, то следует повторять походу хотя бы 2 раза в неделю. Для начала следует выбрать удобную обувь. Туфли могут быть с закрытым или открытым носком, а также различной длины каблук. Ходить по квартиру стоит как минимум 1 час. Таким образом, походка будет оттачиваться, а также умение держаться на каблуках при поворотах и различных препятствиях.

Ноги, не привыкшие ходить на каблуках, могут болеть после непривычной нагрузки. Именно поэтому следует их тщательно помассировать, а также сделать ванночку. Спустя неделю станет заметен результат. Если им девушка останется довольна, то можно смело выходить на улицу. В ином случае тренировки стоит продолжить.

Если у девушки нет времени на тренировки, то можно воспользоваться быстрым методом. Для этого стоит, разувшись, ходить по полу, ступая с пятки на носок. При этом каждое движение должно задерживаться на несколько секунд. Такую тренировку стоит повторить минимум 30 минут. Мозг сможет запомнить движения, а также отложить в голове походку на каблуках. Для того, чтобы уметь красиво идти, стоит положить голову на книгу. При этом заранее следует надеть каблуки. Таким образом, за короткое время отточится походка.

Тренировка стоя

Походка, безусловна, играет большую роль. Однако стоит учитывать тот факт, что на каблуках придётся танцевать и стоять долгое время. Именно поэтому заранее стоит отрепетировать такой вариант событий. Если на мероприятии стоять будет невмоготу, то лучше присесть за стол. Далее нужно незаметно разуться и размять ногу.

Правильный выбор обуви

Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, стоит подбирать удобную обувь. Действительно, туфли на каблуке могут практически не чувствоваться на ногах. Главное, подобрать нужную модель. Идеальный размер каблука для девушки это расстояние от пола до пятки, которая стоит на носке.

Подумать заранее

Перед важным мероприятием стоит продумать второй вариант обуви. Она может быть на низкому ходу. Этот момент важен, так как ноги с непривычки устанут. Для того, чтобы продолжать мероприятие, то нужно переобуться. Идеально после высокого каблука подойдёт обувь на небольшой или вовсе без платформы.

Источник: rsute.ru

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