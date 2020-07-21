Кому из пенсионеров хотят выплачивать по 15 тыс. рублей в пандемию в России

Это нужно для поддержки пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую «группу риска» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей, отмечают инициаторы выплат.

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Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, текст имеется в распоряжении РИА Новости.

«Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую «группу риска» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», — говорится в письме Хамзаева.

Пенсионеры, по словам Хамзаева, во время пандемии вынуждены покупать медицинские лекарства, выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.



«В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», — указано в обращении.

Источник: РИА Новости