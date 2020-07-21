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Захватил автобус и взял пассажиров в заложники мужчина в центре города

17:01 21.07.2020 Фото: © REUTERS/Tetiana Hrishyna
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Несколько окон выбиты, на оставшихся видны пулевые отверстия. Мужчина при себе имеет взрывчатку и оружие. Пока не предъявляет каких-либо требований.

Захватил автобус и взял пассажиров в заложники мужчина в центре города
В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники

По данным полиции, мужчина пока не предъявляет каких-либо требований.

Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине и взял пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.

«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — сказано в сообщении. Силовики ввели в области план «заложник», территория центра Луцка перекрыта.

Как уточнила полиция, всего в заложниках могут находиться около 20 человек. Пока мужчина не предъявляет каких-либо требований. Его личность устанавливается.

Местное издание «Волынские новости» опубликовало фото автобуса, несколько окон выбиты, на оставшихся видны пулевые отверстия. Издание уточняет, что автобус следовал по местному маршруту «Берестечко — Красниловка».

Источник: ТАСС

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