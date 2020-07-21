Выдвинула противниц свалки у кладбища Слесареву и Рябоконь кандидатами в заксобрание от Бердска партия «Родина»

Избирком Новосибирской области 20 июля зарегистрировал списки кандидатов в депутаты регионального заксобрания от партии «Родина». «Родинцы» предоставили в избирательную комиссию 16 июля фамилии своих претендентов на места в областном парламенте. Их они утвердили на партийной конференции четырьмя днями раньше.
В общеобластную часть включены 1 кандидат и 38 территориальных групп, всего в списке 107 человек, сообщили в облизбиркоме.
Общеобластная часть
Бердск в составе территориального избирательного деления представлен двумя округами — №12, в который входит часть Искитимского района, и №16, охватывающий большую часть города.
В каждой из территориальных групп есть известные бердчане. В частности активисты протестного движения Светлана Рябоконь и Наталья Слесарева. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» сейчас они ведут активную работу против строительства новой мусорной свалки у бердского кладбища на территории Искитмского района. Ранее общественницы «подняли весь город», когда стало известно об открытии на базе бывшей бригады спецназа ГРУ исправительного центра для осужденных. Сейчас входят в общественное движение «Бердск против мусорного полигона», инициаторами которого и стали.
Территориальная группа №12
(Избирательный округ №12):
1. Бухаров Андрей Александрович, дата рождения – 21 сентября 1985 года
2. Рябоконь Светлана Геннадьевна, дата рождения – 10 ноября 1964 года
3. Разумова Наталья Вячеславовна, дата рождения – 5 марта 1983 года
Территориальная группа №16
(Избирательный округ №16):
1. Ляхов Игорь Викторович, дата рождения – 18 апреля 1968 года, член «Родины»
2. Ступко Сергей Геннадьевич, дата рождения – 3 ноября 1980 года
3. Слесарева Наталья Петровна, дата рождения – 17 марта 1969 года
Одновременно избирком Новосибирской области заверил список кандидатов «Родины» по одномандатным округам — 31 человек. Оба бердских округа «охвачен» жителями Бердска.
Одномандатный избирательный округ №12:
Бухаров Андрей Александрович, дата рождения – 21 сентября 1985 года, предприниматель, член молодежного парламента НСО от Бердска.
Одномандатный избирательный округ №16:
Ляхов Игорь Викторович, дата рождения – 18 апреля 1968 года, член «Родины», начальник транспортного цеха ООО «Сибресурс», житель Бердска.
Поскольку «Родина» является парламентской партией, кандидатам не нужно собирать подписи в свою поддержку. Так же как и выдвиженцам от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
Напомним, что в нынешнем составе Заксобрания Новосибирской области представителей партии «Родина» нет. Возможно, после выборов-2020, которые состоятся 13 сентября, они появятся. Чем больше избирателей проголосуют за партию, тем больше ее выдвиженцев попадет в региональный парламент.
Стоит напомнить, что заксобрание формируется из одномандатников и по партийным спискам ровно пополам. Поэтому на сентябрьских выборах каждому избирателю дадут два бюллетеня.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» своих кандидатов депутаты заксобарния Новосибирской области представили «Единая Россия» и КПРФ.