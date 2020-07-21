Значение и история иконы Казанской Божьей Матери — Заступницы России

О том, насколько велико почитание этой иконы во всем мире, свидетельствует тот факт, что Ватиканский список иконы Казанской Божьей Матери долгое время находился в личных покоях папы римского Иоанна Павла II, а в 2004 году был преподнесен Патриарху Алексию II, который на следующий год передал его Казанской епархии.

Молитва перед иконой помогает укрепить веру, обрести внутреннее равновесие, уберечься от совершения ошибок в трудных жизненных ситуациях

История иконы

В 1579 году в Казани произошел ужасный пожар, уничтоживший около половины города. Вскоре погорельцы начали строить себе жилье. Был среди них и стрелец Даниил Онучин со своей семьей. Однажды его десятилетней дочери Матроне явилась во сне Богоматерь и повелела откопать Свою икону на определенном месте пожарища.

Матрона рассказала об этом родителям, но ей не поверили.

Когда же явление Богородицы повторилось трижды, родители с другими селянами отправились на место, указанное во сне, и действительно обнаружили там икону Казанской Богоматери, причем ничуть не пострадавшую от пожара, с такими яркими красками, будто она была только недавно написана.

Так была обретена икона Казанской Божьей Матери в Казани. И сразу же она проявила свою чудотворную силу: вернула зрение двум старым слепцам, Иосифу и Никите, всего лишь притронувшимся к ней. Это произвело огромное впечатление не только на православных, но и на многих мусульман, живших в Казани. Икону перенесли в Успенский собор Казани. Впоследствии на месте обретения иконы Казанской Божьей Матери построили женский монастырь.

Удивительная история обретения иконы и явленные ею чудеса были подробно изложены и вместе со списком (копией) с иконы в том же году отправлены в Москву. По повелению царя Иоанна Грозного на этом месте была возведена церковь Казанской иконы Божией Матери, куда к иконе постоянно стекалось множество паломников.

К сожалению, оригинал был похищен еще в 1904 году – святотатцы польстились на ее драгоценный оклад.

Однако в первые же годы после обретения и в последующие десятилетия с иконы начали делать списки, первый из который датируется 1606 годом. Удивительно, но они обладают такой же чудотворной силой, что и оригинал.

Значение иконы Казанской Божьей Матери

В истории России значение иконы Богородица Казанская трудно переоценить. В 1611 году князь Дмитрий Пожарский, руководивший народным ополчением, попросил прислать ему икону перед предстоящим решающим сражением с польско-литовскими захватчиками, и одержал победу, хотя вражеское войско было гораздо многочисленнее. В благодарность за помощь по инициативе Дмитрия Пожарского в день победы – 22 октября (4 ноября по новому стилю) в Москве установили иконе местное празднование. Перед Казанской иконой молился царь Петр Первый перед Полтавской битвой и Михаил Илларионович Кутузов – перед сражением с Наполеоном.

Видимо, поэтому в России икону Казанской Божьей Матери издавна именуют Заступницей, ведь и сама Богородица считается покровительницей России и помогает как в делах государственных, так и в нуждах отдельных людей.

О том, насколько велико почитание этой иконы во всем мире, свидетельствует тот факт, что Ватиканский список иконы Казанской Божьей Матери долгое время находился в личных покоях папы римского Иоанна Павла II, а в 2004 году был преподнесен Патриарху Алексию II, который на следующий год передал его Казанской епархии.

На вопрос, где находится икона Казанской Божьей Матери в Казани, можно дать точный ответ: Крестовоздвиженский храм при Казанском Богородицком монастыре. Ежегодно 21 июля, в день явления иконы, в Казани проходят многотысячные крестные ходы.

Описание иконы

По иконографическому типу Казанская икона относится к Одигитрии (Путеводительнице), правда, в сокращенном варианте – изображение не поясное, а оплечное, в характерных для богородичных икон одеждах. Глава Богородицы слегка наклонена к Младенцу Иисусу, поднявшему руку со сложенными в благословляющем жесте перстами. Выражение лика Богородицы скорбное в предвидении мук, ожидающих Ее Сына, а лик Младенца поражает взрослостью и серьезностью. Их взгляды обращены прямо к молящемуся, от чего возникает ощущение, будто Они заглядывают прямо в душу.

В чем помогает Казанская икона Богородицы

Молитва перед иконой помогает укрепить веру, обрести внутреннее равновесие, уберечься от совершения ошибок в трудных жизненных ситуациях – недаром ее называют Путеводительницей. Икона прославилась чудесными исцелениями, поэтому ей молятся о здоровье физическом и душевном, особенно детей, о семейном мире и благополучии. Казанская Богоматерь является покровительницей воинов, поэтому ей молятся об их защите. Молитва, идущая от чистого сердца, всегда дойдет до нашей Заступницы.

Источник: omolitvah