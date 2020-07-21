21.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Ближайшая магнитная буря начнется 29 июля 2020 года: Как пережить этот сложный день, рассказали специалисты

16:46 21.07.2020 Фото: pxhere.com
0

По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами.

Ближайшая магнитная буря начнется 29 июля 2020 года: Как пережить этот сложный день, рассказали специалисты
Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности

Не успели метеозависимые люди отойти от мощной магнитной бури 15-17 июля, как Солнце начало готовить новый мощный магнитный всплеск. Следующий неустойчивый день начнется 29 июля. Многие люди могут заранее почувствовать его приближение: тошноту, головную боль, аппатию, скачки давления, состояние разбитости. А в пиковый день конца июля, все это это может лишь усугубиться.

По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами. Впрочем, буря 29 июля скажется  не только на метеочувствительных людях, но и на здоровых. У большинства россиян, снижается концентрации внимания, и отмечаются перепады настроения во время сильных магнитных колебаний, — рассказывают врачи.

Врачи в этот день  рекомендуют людям, из группы риска, иметь под рукой привычные лекарства, от хронических болезней и простые обезболивающие, снимающие спазмы. 29 июля следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Относите себя к метеозависимым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Могут ли переболевшие COVID-19 заболеть повторно и станет ли вирус сезонным заболеванием, рассказал экс-директор ВБ "Вектор", вирусолог Сергей Нетёсов
18:00 21-07-2020
Могут ли переболевшие COVID-19 заболеть повторно и станет ли вирус сезонным заболеванием, рассказал экс-директор ВБ
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России в выборы
18:00 21-07-2020
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России в выборы
БердскНациональные цели-2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян-физкультурников
17:52 21-07-2020
Национальные цели-2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян-физкультурников
Пудровые цвета платьев: Стильные оттенки и фасоны для свадьбы и торжества в 2020. Почему девушки выбирают пудровые?
17:51 21-07-2020
Пудровые цвета платьев: Стильные оттенки и фасоны для свадьбы и торжества в 2020. Почему девушки выбирают пудровые?
Бердск«Приехали на пляж искупаться, а с нас потребовали деньги за вход»: за что берет деньги база отдыха «Старая пристань» с жителей Бердска?
17:45 21-07-2020
«Приехали на пляж искупаться, а с нас потребовали деньги за вход»: за что берет деньги база отдыха «Старая пристань» с жителей Бердска?
БердскУшел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте "Курьер.Среда.Бердск" 3
17:41 21-07-2020
Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте
Мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Фургал, заявили в СКР
17:30 21-07-2020
Мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Фургал, заявили в СКР
Обсудили перспективы развития Новосибирского научного центра Министр науки Фальков и губернатор Травников
17:28 21-07-2020
Обсудили перспективы развития Новосибирского научного центра Министр науки Фальков и губернатор Травников
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 6
17:21 21-07-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
БердскВыдвинула противниц свалки у кладбища Слесареву и Рябоконь кандидатами в заксобрание от Бердска партия «Родина» 1
17:15 21-07-2020
Выдвинула противниц свалки у кладбища Слесареву и Рябоконь кандидатами в заксобрание от Бердска партия «Родина»