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Обсудили перспективы развития Новосибирского научного центра Министр науки Фальков и губернатор Травников

17:28 21.07.2020 Фото: nso.ru
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Андрей Травников представил собравшимся Новосибирский научный центр (ННЦ) – крупнейший научно-образовательный и инновационный центр России.

Обсудили перспективы развития Новосибирского научного центра Министр науки Фальков и губернатор Травников
К Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову Губернатор обратился с просьбой о содействии

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили перспективы развития Новосибирского научного центра. В совещании приняли участие Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель СО РАН Валентин Пармон, ректор НГУ Михаил Федорук, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, мэр наукограда Кольцово Николай Красников, руководители научных институтов СО РАН.

Андрей Травников представил собравшимся Новосибирский научный центр (ННЦ) – крупнейший научно-образовательный и инновационный центр России. Драйвером мультидисциплинарного научно-технологического развития ННЦ с 2018 года является комплексная программа «Академгородок 2.0», которая реализуется при участии Правительства Новосибирской области.

«Мы предложили Президенту России Владимиру Путину проект перезапуска того успешного опыта, который был реализован в советское время и неоднократно тиражирован, в том числе, в других странах – опыта развития территории с повышенной концентрацией науки и инноваций. Во главу угла комплексной программы «Академгородок 2.0» поставлена научная, внедренческая составляющая, определены проекты научно-технологического развития и развития научной инфраструктуры», – сказал Андрей Травников.

Он также отметил, что в регионе уже приступили к разработке отдельных проектов планировки территории ННЦ. «В этой работе мы используем возможности не только нацпроекта «Наука», но и всех остальных национальных проектов. По каждому будущему сегменту программы «Академгородок 2.0» определён круг партнёров-инвесторов или круг пользователей – заинтересованных индустриальных партнёров», – доложил Андрей Травников.

К Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову Губернатор обратился с просьбой о содействии в активизации деятельности межведомственной рабочей группы при Минобрнауки России по развитию ННЦ, проведении экономической и научной экспертизы проектов развития и содействии в развитии инфраструктуры центра.

Интеграционным ядром реализации программы «Академгородок 2.0» определён Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ). Ректор вуза Михаил Федорук отметил, что сегодня для развития НГУ и усиления его роли необходимо поддержать создание новых исследовательских центров и лабораторий в системе университета, а также сделать развитие НГУ одним из приоритетов развития ННЦ. Кампус университета при этом должен стать одним из основных центров в новом облике Новосибирского Академгородка.

Валерий Фальков подчеркнул, что при реализации программы развития Новосибирского научного центра стратегически правильно сделана ставка на университет. «Проект «Академгородок 2.0» – это проект не города Новосибирска и даже не Новосибирской области. Необходимо мыслить категориями макрорегионов, и необходимо, чтобы «Академгородок 2.0» усиливал не только Новосибирскую область, но и регионы вокруг, чтобы была усилена кооперация с ними», – сказал Министр.

Говоря о приоритетных проектах развития Академгородка, Валерий Фальков отметил: «Ядерная физика и биология – одни из приоритетных областей науки. Ядерная физика – это то, что в ХХ веке помогло нашей стране стать великой. А современная биология – молекулярная, генетическая, синтетическая, или биомедицина – это то, что во много определяет образ науки XXI века. Сочетание этих сегментов значительно усиливает Академгородок».

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

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