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Реконструкцию городского парка в Бердске «крупнейшим проектом-2020» назвал министр ЖКХ Архипов

22:21 21.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего на благоустройство 176 территорий городской среды, в числе которых 54 общественных пространства в Новосибирской области в текущем году израсходуют более 900 млн рублей.

Реконструкцию городского парка в Бердске крупнейшим проектом 2020 назвал министр ЖКХ Архипов
Бердский городской парк после реконструкции изменится до неузнаваемости

Физические работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ведутся или завершены на 169 объектах Новосибирской области, которые были запланированы на 2020 год. При этом готовы к старту работ все включенные в план объекты, в том числе, дополнительные, образовавшиеся в результате экономии по торгам.

Как прокомментировал 21 июля министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в настоящее время заключены контракты и стартовали работы на 169 объектах. Еще по семи проектам, включенным в планы благоустройства в 2020 году дополнительно в результате экономии, завершаются торги. Проектно-сметная документация разработана и заключения экспертизы получены по всем 176 объектам благоустройства 2020 года.

«Процедуры подготовки дополнительно включенных объектов под контролем министерства проводятся муниципальными образованиями в хорошем темпе, все работы планируется произвести своевременно и с надлежащим качеством. Завершены работы уже на 26 объектах – на 21 придомовой территории и 5 общественных пространствах», – отметил Денис Архипов.

Всего на благоустройство в текущем году будет направлено более 900 млн рублей. Преобразить планируется 176 объектов, в числе которых 54 общественных пространства.

Напомним, что в числе крупнейших объектов благоустройства 2020 года Затулинский дисперсный парк в Новосибирске, пешеходная аллея по ул. М. Горького в г. Обь, пешеходная зона от памятника Л.С. Сандахчиеву до площадки под монумент «Моя Сибирь» в р.п. Кольцово, парк в микрорайоне «Южный» в Искитима, городской парк культуры и отдыха в Бердске, сквер для Молодоженов в с. Убинское, деловой центр р.п. Сузун и другие проекты.

Кроме того, в 2020 году ведется подготовка к реализации объекта «Общественное пространство по ул. Переездный переулок» в г. Купино Купинского района. Данный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года среди малых городов и исторических поселений.

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От редакции

Успеют закончить работы в парке до сентября?

Аноним, 21 июля 2020 19:32
Сопоставимо только с Крымским мостом!
Аноним, 21 июля 2020 20:42
И что здесь особенного?Даже в райцентрах сейчас в парках дорожки выкладывают плиткой,а у нас опять закатывают в асфальт.Сплошное разочарование!Как в захудалом захолустье!
Аноним, 21 июля 2020 21:45
На будущий год кап.ремонт, вновь вскроют асфальт, начнут укладывать плитку...
Аноним, 21 июля 2020 21:35
А в Новосибирске плитка из мрамора у здания Обл. Администрации

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