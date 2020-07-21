Ванга предсказала страшную жизнь и голод после коронавируса

Цифровые расчеты плавно войдут в жизнь землян и укоренятся в ней намертво – мобильные банки и криптовалюта полностью уничтожат потребность в кэше.

Ванга предсказывала, что после того, как будет найдена вакцина от COVID-19 (которая, возможно, будет содержать экстракт кедровых шишек), на Землю придет повсеместный голод

Наступивший временной период является сложным для человечества – люди борются с пандемией, стараясь уменьшить печальную статистику погибших от коронавируса. А ведь его в свое время предсказала болгарская ясновидящая Ванга, о которой знает весь современный мир.

Ее пророчества так или иначе осуществляются, и многие из тех, кто не верил в них – начинают прислушиваться и хотят узнать, что говорила Ванга о том времени, которое грядет после эпидемии, понять, ждет ли людей светлое будущее или нужно готовиться к иным испытаниям.

Какими были предсказания Ванги

Ванга оставила после своей смерти многочисленные дневники и записи с предсказаниями и видениями, которые ответили бы на многие вопросы. Но не все материалы усопшей ясновидящей доступны людям – информация поступает «в массы» по крупицам, и, к сожалению, многие из предсказаний не являются позитивными и обещающими безоблачное счастливое существование.

Те, кто работают с предсказаниями ясновидящей, утверждают – в ее пророчествах не все так однозначно, ведь Ванга не говорила прямо о грядущих событиях, все описано в форме загадок, которые еще требуется разгадать.

Это и не удивительно, поскольку она могла наблюдать в своих видениях такие вещи, которые не способна была объяснить с точки зрения развития науки и технологий на момент своей жизни. Это как, к примеру, рассказать о мобильном телефоне в 17 веке, когда о таких технологиях никто и не мыслил – и как кому-то из предков, увидевшему во сне подобное, нужно было бы объяснить своему окружению это устройство? Так же примерно происходит и с пророчествами – расшифровать правильно удается не все.

Всем известно, что пророчица предвидела гибель Курска, предупредив о том, что он уйдет под воду, и много людей будет оплакивать его гибель. Многие считали, что речь идет о городе и гадали, откуда может прийти опасность. Но, как оказалось, ясновидящая предрекла гибель подводной лодки с одноименным названием – пророчество сбылось, но расшифровать его правильно удалось только «по факту».

Ясновидящая предвидела после пандемии большой голод

Ванга предсказывала, что после того, как будет найдена вакцина от COVID-19 (которая, возможно, будет содержать экстракт кедровых шишек), на Землю придет повсеместный голод. Продуктов не хватит на всех жителей Земли, так как многие перестанут работать во время эпидемии, также на урожай повлияет изменение климатических условий. Она говорила и о грядущей «второй волне» заболевания, которая может стать сильнее первой.

Для того чтобы справиться с новой проблемой, людям потребуется объединить все усилия. Хотя, по мнению Ванги, Россия окажется в наиболее выгодном положении по сравнению со многими другими странами. Она останется процветающей и сильной страной, способной накормить и обеспечить своих граждан.

Предсказание на будущее для России от Ванги

Еще в 90-х годах Ванга сделала предсказание, упомянув 2020 год как значимый для России и её энергетической сферы – открытие новейшего и уникального по своей природе источника энергии, который «будет мощнее, чем Солнце». Трудно сейчас сказать, о чем именно идет речь, но технология, возможно, придет с Венеры. Будет ли данное открытие благоприятным с экономической точки зрения для страны, полной запасов нефти и газа – это остается вопросом. Так же, как и вопрос о Венере.

Что касается климата, то прогнозы также неутешительны – россиян ждут засушливые летние периоды, душные и жаркие, со скудными осадками и не очень щедрыми урожаями.

К 2022 году количество россиян может сократиться, но это не обязательно будет связано с войнами (которых Ванга на территории страны не озвучила) или эпидемиями – есть мнение, что провидица имела в виду большой поток эмигрантов в Россию из других стран, имеющих множество проблем. И, соответственно, страну будет населять много других национальностей, которые «разбавят» население.

Также Россию в ближайшие годы ждет череда важных открытий в медицине – надежда на то, что они помогут наконец-то победить онкологические заболевания. К тому же в 2020 году на свет родятся несколько гениев, способных в будущем разгадать многие тайны Вселенной.

Что предсказала Ванга для других стран

Согласно предсказаниям пророчицы, к концу 2020 года бумажные купюры всего мира будут вытеснять новые технологии, а именно – электронная валюта.

Цифровые расчеты плавно войдут в жизнь землян и укоренятся в ней намертво – мобильные банки и криптовалюта полностью уничтожат потребность в кэше.

Также Ванга предвидела и мировой кризис – падение американского лидерства и потерю контроля европейскими правителями над своими странами. Что станет толчком для краха устоявшейся системы – трудно сказать наверняка, но европейские государства потеряют свою стабильность, что говорит о грядущих неминуемых проблемах.

Источник: rsute.ru