Зажало насмерть водителя в ДТП с двумя КамАЗами на трассе К-17р в Новосибирской области

Двигавшийся большегруз с такой силой врезался в стоящий на обочине грузовик, что сидевший за рулем получил травмы не совместимые с жизнью. Смертельная авария произошла в Ордынском районе.

Зажатый в кабине двигавшегося КамАЗа водитель скончался на месте

В Ордынском районе произошло смертельное ДТП, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, сегодня, 21 июля, около 16.10 в Ордынском районе на 65-м км автодороги К-17р, около села Новопичугово, водитель автомобиля КамАЗ совершил столкновение со стоящим на обочине грузовиком такой же марки. В результате аварии водитель двигавшегося большегруза был зажат в поврежденной кабине и получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.