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Новые санкции против «Северного потока-2» вводят США

19:07 21.07.2020 Фото: Газпром
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Документ, предусматривающий ограничения против любых участвующих в строительстве судов, одобрен конгрессом и теперь должен быть рассмотрен сенатом.

Новые санкции против «Северного потока 2» вводят США
«Северный поток-2» будет поставлять российский газ в Европу

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.

Поправки, которые были составлены группой сенаторов в мае—июне, предусматривают ограничения против любых судов, участвующих в прокладке труб. Помимо этого, санкции коснутся тех компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования.

Также под санкции может попасть любая специализированная организация, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства.

Теперь документ должен быть одобрен сенатом. В силу санкции вступят после того, как законопроект подпишет президент Дональд Трамп.

Положительное решение конгрессменов по этому вопросу в своем Twitter подтвердил и республиканец Стив Уомак. «Россия пытается достроить «Северный поток-2», чтобы оказывать давление на наших европейских союзников. Мы должны противодействовать враждебной стратегии Владимира Путина», — добавил он.

Американское вмешательство в строительство «Северного потока-2» вызвало обеспокоенность в Европе. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейская политика не должна определяться третьими странами.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель выступила за завершение строительства «Северного потока-2», несмотря на санкционное давление Вашингтона. В бундестаге заявили, что действия США подрывают трансатлантическое партнерство.

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